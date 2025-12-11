Какво означава „отговорна игра“ и защо Sesame.bg я поставя на първо място?

Отговорната игра представлява система от правила, механизми и регулаторни мерки, които целят хазартът да остане безопасно и контролирано развлечение – с ясно ограничени рискове, защита на уязвими лица и възможности за самоизключване. В България това се регулира от Национална агенция за приходите (НАП), която поддържа регистър на уязвими лица и налага строги изисквания към операторите на хазарт.
По-долу са представени основните елементи на отговорната игра, ключовите инструменти за самоконтрол, нормативните изисквания и причините защитата на играча да бъде водещ приоритет за Сезам.
Отговорната игра е цялостен подход, който обединява лична осведоменост, регулаторен контрол и механизми за превенция.
Отговорната игра се базира на няколко ключови принципа – яснота, контрол и превенция:
Тези принципи целят да сведат до минимум риска от пристрастяване, финансови проблеми или психологически трудности.
Нормативната рамка и надзорният механизъм осигуряват правни гаранции за отговорна игра.
Хазартната дейност се регулира от Закон за хазарта, който изисква всички хазартни игри – физически и онлайн – да се провеждат само от лицензирани оператори.
Контролът и надзора са поверени на Националната агенция за приходите (НАП) от август 2020 г. насам. Тя замества предишния специален регулатор.
Част от законовите изисквания са: проверка на пълнолетие, прозрачни правила, защита на лични данни (в съответствие с GDPR) и отчетност на залаганията.
В България съществува система, чрез която всяко лице може да се заяви като уязвимо – доброволно или по служебни основания – и да бъде вписано в Регистър на хазартно уязвимите лица на НАП. След това лицензирани оператори не могат да допускат това лице до хазартни игри.
От 27 март 2025 г. минималният срок за самоизключване е увеличен на една година.
Тези мерки осигуряват възможност за контрол както от страна на държавата, така и от страна на самите играчи:
Самоизключване / вписване в регистър
Предоставя доброволно (или по служебни основания) на лице като уязвимо, забранява му се участие в хазарт с цел превенция и защита на рискови лица.
Проверка на възраст и идентичност
Лицата, участващи в хазарт, трябва да са над 18 години и да преминат идентификация. Има за цел защита на непълнолетни и изпълнение на законови изисквания
Ограничения и отчетност от операторите
Лицензираните оператори са задължени да поддържат отчети за залози, печалби и да спазват изискванията за AML и защита на данни. Гаранция за прозрачност и защита на потребителите.
Тези механизми са елемент от цялостния подход към „социално отговорен хазарт“, който се застъпва в България и в международната практика.
Без подходящи механизми много хора могат да изпаднат в хазартна зависимост, което води до финансови, лични и социални проблеми. Изследвания и организации анализират психосоциалните, икономическите и здравните аспекти на хазарта.
Затова е важно:
Информацията, достъпът до регистри, възможността за доброволно самоизключване, както и общественият диалог по темата помагат да се изгради култура на отговорност, а не на прибързано залагане.
Оператор, който спазва законовата уредба и прилага най-добри практики, трябва да:
Отговорната игра е рамка, която обединява държава, регулатори, оператори и играчи в усилие за безопасност, прозрачност и отговорност. Всичко това дава шанс хазартът да остане контролирана форма на развлечение, а не предпоставка за проблеми.
Платформи, които работят в строго регулирана среда като българската, разглеждат отговорната игра не като допълнително условие, а като основен елемент от устойчивия си модел на работа. При оператори като Sesame.bg това приоритизиране е резултат от няколко ключови фактора:
1. Изисквания на регулатора и задължителен контрол
Поставянето на отговорната игра сред водещите приоритети позволява на Sesame.bg да поддържа напълно съответствие с регулаторните стандарти и да гарантира устойчиво функциониране в рамките на закона.
2. Устойчив бизнес модел и доверие
За Sesame.bg това е дългосрочна стратегия, при която фокусът върху защитата на потребителите е ключов фактор за стабилно развитие и изграждане на доверие.
3. Социална отговорност и репутация
Платформата разглежда отговорната игра като основен елемент от своята обществена ангажираност, тъй като устойчивостта на сектора и доверието на потребителите зависят от ефективното управление на рисковото поведение.
4. Прозрачност като конкурентно предимство
Когато операторът осигурява ясни правила и достъпни инструменти за контрол, това повишава прозрачността и укрепва доверието към услуги като тези на Sesame.bg.
Ето защо за Sesame.bg поставянето на отговорната игра на първо място представлява едновременно задължение и стратегическо предимство.