Какво означава „отговорна игра“ и защо Sesame.bg я поставя на първо място?

Отговорната игра представлява система от правила, механизми и регулаторни мерки, които целят хазартът да остане безопасно и контролирано развлечение – с ясно ограничени рискове, защита на уязвими лица и възможности за самоизключване. В България това се регулира от Национална агенция за приходите (НАП), която поддържа регистър на уязвими лица и налага строги изисквания към операторите на хазарт.

По-долу са представени основните елементи на отговорната игра, ключовите инструменти за самоконтрол, нормативните изисквания и причините защитата на играча да бъде водещ приоритет за Сезам.

Какво е „отговорна игра“?

Отговорната игра е цялостен подход, който обединява лична осведоменост, регулаторен контрол и механизми за превенция.

Основни принципи

Отговорната игра се базира на няколко ключови принципа – яснота, контрол и превенция:

играта се разглежда като развлечение, а не като източник на доходи;

участието е доброволно и само от лица над 18 години;

играчите следват личен бюджет и ограничават времето, отделяно за залагане;

оператори и регулатори предоставят инструменти за самоконтрол и защита на уязвими лица.

Тези принципи целят да сведат до минимум риска от пристрастяване, финансови проблеми или психологически трудности.

Как е урегулиран хазартът в България?

Нормативната рамка и надзорният механизъм осигуряват правни гаранции за отговорна игра.

Законова уредба

Хазартната дейност се регулира от Закон за хазарта, който изисква всички хазартни игри – физически и онлайн – да се провеждат само от лицензирани оператори.

Контролът и надзора са поверени на Националната агенция за приходите (НАП) от август 2020 г. насам. Тя замества предишния специален регулатор.

Част от законовите изисквания са: проверка на пълнолетие, прозрачни правила, защита на лични данни (в съответствие с GDPR) и отчетност на залаганията.

Регистър за самоизключване (уязвими лица)

В България съществува система, чрез която всяко лице може да се заяви като уязвимо – доброволно или по служебни основания – и да бъде вписано в Регистър на хазартно уязвимите лица на НАП. След това лицензирани оператори не могат да допускат това лице до хазартни игри.

От 27 март 2025 г. минималният срок за самоизключване е увеличен на една година.

Какви механизми за защита и самоконтрол са налични?

Тези мерки осигуряват възможност за контрол както от страна на държавата, така и от страна на самите играчи:

Самоизключване / вписване в регистър

Предоставя доброволно (или по служебни основания) на лице като уязвимо, забранява му се участие в хазарт с цел превенция и защита на рискови лица.

Проверка на възраст и идентичност

Лицата, участващи в хазарт, трябва да са над 18 години и да преминат идентификация. Има за цел защита на непълнолетни и изпълнение на законови изисквания

Ограничения и отчетност от операторите

Лицензираните оператори са задължени да поддържат отчети за залози, печалби и да спазват изискванията за AML и защита на данни. Гаранция за прозрачност и защита на потребителите.

Тези механизми са елемент от цялостния подход към „социално отговорен хазарт“, който се застъпва в България и в международната практика.

Рисковете при липса на контрол – защо е важно спазването на правилата?

Без подходящи механизми много хора могат да изпаднат в хазартна зависимост, което води до финансови, лични и социални проблеми. Изследвания и организации анализират психосоциалните, икономическите и здравните аспекти на хазарта.

Затова е важно:

всеки, който залага, да е наясно, че шансовете са строго случайни и не гарантират доход;

да се установяват граници – бюджетни, времеви, емоционални;

да се използват наличните законови и регулаторни инструменти при нужда;

обществото, медиите и регулаторите да поддържат постоянен диалог за превенция и защита.

Информацията, достъпът до регистри, възможността за доброволно самоизключване, както и общественият диалог по темата помагат да се изгради култура на отговорност, а не на прибързано залагане.

Какво означава „отговорен оператор“?

Оператор, който спазва законовата уредба и прилага най-добри практики, трябва да:

работи само с лиценз – както е предвидено от закона;

прилага строги проверки – възраст, идентификация, съответствие с изискванията на НАП и правилата за AML и GDPR;

сътрудничи с механизми за самоизключване и предотвратяване на достъп на уязвими лица;

осигурява прозрачност – отчетност на залаганията, печалбите и загубите, възможност за контрол от страна на потребителя.

Отговорната игра е рамка, която обединява държава, регулатори, оператори и играчи в усилие за безопасност, прозрачност и отговорност. Всичко това дава шанс хазартът да остане контролирана форма на развлечение, а не предпоставка за проблеми.

Защо оператори като Sesame.bg поставят отговорната игра на първо място

Платформи, които работят в строго регулирана среда като българската, разглеждат отговорната игра не като допълнително условие, а като основен елемент от устойчивия си модел на работа. При оператори като Sesame.bg това приоритизиране е резултат от няколко ключови фактора:

1. Изисквания на регулатора и задължителен контрол

Поставянето на отговорната игра сред водещите приоритети позволява на Sesame.bg да поддържа напълно съответствие с регулаторните стандарти и да гарантира устойчиво функциониране в рамките на закона.

2. Устойчив бизнес модел и доверие

За Sesame.bg това е дългосрочна стратегия, при която фокусът върху защитата на потребителите е ключов фактор за стабилно развитие и изграждане на доверие.

3. Социална отговорност и репутация

Платформата разглежда отговорната игра като основен елемент от своята обществена ангажираност, тъй като устойчивостта на сектора и доверието на потребителите зависят от ефективното управление на рисковото поведение.

4. Прозрачност като конкурентно предимство

Когато операторът осигурява ясни правила и достъпни инструменти за контрол, това повишава прозрачността и укрепва доверието към услуги като тези на Sesame.bg.

Ето защо за Sesame.bg поставянето на отговорната игра на първо място представлява едновременно задължение и стратегическо предимство.

Източници