Как Доналд Тръмп промени Белият дом, за да има блясъка на имението му Мар-а-Лаго?

Когато не е зает с прекратяване на войни, да депортира на нелегални мигранти, да преразглежда федералната бюрокрация и драстично да пренарежда световната търговия, президентът на САЩ Доналд Тръмп има големи планове и за въпроси, които са по-близки до дома.

Само за няколко месеца на поста, Тръмп се зае да освежи Овалния кабинет и да разнообрази Белия дом.

От планирането на „красива, великолепна“ нова бална зала до павирането на Розовата градина, за да се създаде уютна тераса в стил Мар-а-Лаго, 45-ият и 47-ият президент е решен този път да остави своя отпечатък в Белия дом.

Миналата седмица, след като обяви пауза на реципрочните мита, Тръмп прояви личен интерес към пренареждането на президентските портрети в голямото антре на Белия дом.

Тъй като неговите два мандата не са последователни, той може да покаже два официални портрета в Белия дом и е обмислял четири или пет традиционни версии в приглушени тонове, създадени от официални художници, включително една запомняща се картина, на която той изглежда свиреп, докато се обляга на ръба на бюрото Resolute.

Миналата седмица той избра временно артистично допълнение към голямото фоайе: цветна картина на себе си след миналогодишния опит за убийство в Бътлър, Пенсилвания, на която лицето му е окървавено лице, а той е с вдигнат юмрук. Картината улавя емблематичния момент, който според него може да е обърнал изборите за него.

Some new artwork at the White House 👀 pic.twitter.com/l6u5u7k82T