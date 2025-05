Кийт Келог отхвърли идеята на Путин за преговори без прекратяване на огъня

Пълно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна трябва да предшества началото на директните мирни преговори, заяви специалният пратеник на Белия дом за Украйна Кийт Келог.

„Както президентът Доналд Тръмп многократно е казвал, спрете убийствата! Първо, необходимо е да се обяви безусловно 30-дневно прекратяване на огъня и през този период да се премине към всеобхватни мирни преговори. „А не обратното“, написа той в "X".

Even the Prime Minister of New Zealand gets it. As President Trump has repeatedly said, stop the killing!! An unconditional 30 day ceasefire first and, during it, move into comprehensive peace discussions. Not the other way around. https://t.co/6PzcceP1vs