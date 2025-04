Китайски учени внедряват робот, вдъхновен от ската манта

Китайски учени изобретиха робот за дълбоководни проучвания, вдъхновен от структурата на вид риба, съобщава Синхуа.

Sea Guru II, a China-developed manta ray-inspired robot, has successfully completed a landmark 2,000-meter deep-sea trial in the South China Sea. The 3-meter-long, 1.5-meter-tall robot executed complex movements and operations near the seafloor within just two hours. pic.twitter.com/mQzYXhFWti