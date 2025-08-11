Кметът Васил Терзиев с кампания за маршрутите на Витоша

Стартира инициативата “Пътеки на гражданите” на Столична община

Изисква се предварително записване с попълването в кратък формуляр

Маркиране, почистване и реставриране на ключови туристически маршрути на Витоша започва Столична община. За целта се търсят и доброволци. Дейностите ще се извършат в рамките на кампанията “Пътеки на гражданите”. Първите доброволчески акции са насрочени за 16 и 23 август.

Всеки, който желае да се включи във възстановяването на пътеките, може да се запише предварително чрез кратък формуляр, а участниците ще бъдат поканени по реда на записване. Лично кметът Васил Терзиев призова: “Моментът е тук - от август до ноември всеки софиянец и гост на града може да стане част от промяната. Ще работим заедно по пътеки, маркировка, места за отдих - малки стъпки, които правят голяма разлика за любимата ни Витоша”, написа кметът в профила си във фейсбук.

Инициативата е част от “Визия за Витоша” на Столичната община и се осъществява с подкрепата на Общинско предприятие “Туризъм”, Дирекцията на Природен парк “Витоша” и Българския туристически съюз.

Проектът “Визия за Витоша” цели планината да бъде достъпна целогодишно за софиянци, като място за спорт, отдих и развитие на деца. Планът на общината е с пет основни елемента: целогодишен достъп, модерни условия за туризъм и спорт, опазване на природата, социална функция за децата и системно управление на всички дейности.

Общината ще започне изграждането на зелен коридор по река Драгалевска, който ще свързва София с Витоша чрез пешеходна и велоалея. Предвижда се модернизация на лифтовете и подобряване на транспортната инфраструктура - буферни паркинги и автобусни линии.

Особено внимание е отделено на опазването на природата, като се гарантира, че дейностите няма да увредят резервати и местообитания.