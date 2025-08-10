Турският лидер в почистването “Норм Груп” е кандидат да чисти София

С модерни решения за почистване и управление на отпадъци

За първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София са участвали толкова много и разнообразни фирми, включително от чужбина. Сред тях е турската “Норм Груп”. Затова “Труд news” потърси информация за компанията.

Тя се занимава с дейност в областта на производството и услугите от 1988 г. със своите 4 компании.

“Норм” ООД е в състояние да разреши всякакви проблеми в областта на управлението на отпадъците, благодарение на своите знания, опит и технологии и предоставя услуги на общини и частни фирми в областта на градското почистване, събиране-трансфер на отпадъци, събиране на медицински отпадъци, компостиране и рециклиране”, така представят себе си от компанията и поясняват, че създават санитарни и екологични жилищни помещения със системите за моделиране и управление, разработени в областта на управлението на отпадъците. Наемайки 1500 служители, компанията изпълнява проекти на различни места в Турция и по света. Градско почистване, събиране и прехвърляне на отпадъци, събиране на медицински отпадъци, компостиране и рециклиране са основните предмети на дейност на NORM.

Посочват, че със своите над 20 години опит изпълняват освен събиране на битови и строителни, но и на медицински отпадъци: “Медицинските отпадъци се събират и напълно изхвърлят в съоръжение за стерилизацията им, което включва процес на разбиване и дезинфекция с пара с висока температура вътре в реактора”, поясняват от фирмата. Поставят и акцент върху рециклирането: “Разделното събиране на подлежащи на рециклиране стъклени, метални, пластмасови, хартиени и картонени отпадъци от опаковки преди смесване с органични отпадъци има много предимства от подобряването на качеството на материала, който трябва да се вземе, и спестяването на обем в местата за съхранение”, казват още от турската фирма.

Предлагат услуги по сметосъбиране и извозване на общините с широка гама от превозни средства и опитни работници. “В този обхват отпадъците и боклуците се събират от контейнерите, които стоят пред къщи и офиси и се транспортират до претоварните станции. По този начин улиците и алеите винаги са чисти и хигиенични и се полагат максимални усилия, за да не се сблъскате с шумово замърсяване”, казват още от компанията. Те са категорични, че подземните контентейнери са модерно решение срещу неприятните миризми, а и събират повече отпадък от наземните.