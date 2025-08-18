София избира временна банка за бюджета си

Местният парламент се събира извънредно на 25 август

Столичният общински съвет ще проведе извънредно заседание на 25 август, на което се очаква да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере банка, която да обслужва общинските средства. След прекратяването на договорите с Общинска банка беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор на финансова институция. На базата на тях общината стартира процедура по договаряне без предварително обявяване с водещите банки в страната.

Сред основните изисквания към кандидатите са валиден лиценз за банкова дейност и висок кредитен рейтинг (най-малко “BBB-“ по Fitch/S&P/BCRA или “Baa3” по Moody’s), липса на наложени надзорни мерки и неизползвана държавна помощ през последните три години. Банката трябва да има минимум 3 години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през СЕБРА, както и значими и стабилни активи, включително членство в първа група на БНБ и присъствие в Списък А на значимите банки под надзора на ЕЦБ. Задължително е и спазването на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

По предложение на работната група покани за участие са изпратени до четирите най-големи банки у нас - “Банка ДСК”, “Обединена българска банка”, “Уникредит Булбанк” и “Юробанк България”.