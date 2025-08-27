Спор не спря избора на банка на София

Становище на Агенцията по обществени поръчки опита да провали спешната процедура

Няма опасност от стопиране на плащанията

Следва оценка на подадените оферти

“Столична община продължава да извършва разплащания и отново призовава към отговорно отношение представители на политически сили, които се опитват да всяват смут и неверни твърдения за обратното”. Това заявиха пред “Труд news” от общината по повод информацията за опасност от стопиране на плащанията на местната власт и на подчинените є структури, като плащане на заплати, включително на администрация и учители. Като сочена причина за това бе становище на Агенцията за обществени поръчки (АОП), която оспорва процедурата за избор на нова банка за общинските пари. Според АОП не можело да се говори за неотложност, след като досегашната обслужваща “Общинска банка” се оттегли от дейността. Въпреки това спешната процедура върви по план.

“Във връзка с получено становище на АОП за провеждането на процедурата, която Столична община е публикувала в документацията към обществената поръчка в Централизирана автоматизирана информационна система за обществени поръчки, публикувала е и становище с разширени и детайлизирани мотиви, с които потвърждава позицията си, че са налице основанията за провеждане на процедурата”, посочиха от общината. От там уточниха още, че преди ден е приключил първият етап от процедурата за избор на нова банка. В определения срок за участие своите оферти са подали всички четири банки, които предварително са поканени да се включат, съгласно критериите на Българската народна банка за най-големи финансови институции у нас, посочени в решение на комисия за изготвяне на критерии за избор, назначена със заповед на кмета Васил Терзиев.

Следващият етап е оценка на подадените оферти от назначената комисия, която включва представители на общинската администрация и общински съветници. Оценителският процес включва разглеждане и оценка на направените предложения и провеждане на преговори с банките в кратки срокове.

“В началото на септември ще стане ясно коя ще е новата обслужващата банка на Столична община”, заяви председателят на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров.

На база на ясно определени критерии комисията ще излъчи най-подходящия партньор за финансовото обслужване на общината и след подписване на договор с избраната банкова институция ще започне процесът по техническа миграция, уточниха от общината.

През обслужващата банка минават всички плащания на местната власт, през нея се събират и местните данъци и такси, плаща се и на контрагентите, както и се превеждат заплати.

При отчета си зам.-кметът по финанси в оставка на общината заяви: “Въпросът е друг: ще има ли смелост зависимото мнозинство в Столичен общински съвет да изиска и от всички общински дружества да изтеглят парите си от банката, която сама отказа София? Ще оставят ли онези 3 млрд. лева, които управляват? Или отново ще предпочетат “тихо и спокойно”, постави въпроса Василев.