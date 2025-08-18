Васил Терзиев: Започваме изграждането на три изцяло нови улици в столичния кв. “Малинова долина“ на стойност над 11 млн. лв.

Стойността на трите обекта е над 11 млн. лева

Започваме изграждането на три изцяло нови улици в столичния кв. “Малинова долина“ в район Студентски. Това написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Един от най-големите проблеми на квартала е липсата на изградена инфраструктура. Години наред тук строителството на сгради изпреварваше публичните инвестиции и това оставяше хората без улици, без връзки, без удобна среда за живот. Време беше да променим това.

От днес започва строителството на:

ул. „Едуард Генов“ – с двустранни тротоари по 5 м и нови инженерни мрежи;

ул. „Мирела Френи“ – осигурява достъп до детската градина в квартала и нов пробив до ул. „Еньо Вълчев“;

ул. „проф. Живко Сталев“ – успоредна на бул. „Симеоновско шосе“, която ще поеме част от тежкия трафик към Околовръстния път.

Изграждат се напълно нови инженерни мрежи – водопровод, канализация, отводняване, електро- и телекомуникационни системи.

Ново енергоспестяващо улично осветление. Тротоари от унипаваж, съобразени с достъпна среда за хора с увреждания и родители с колички. Стойността на трите обекта е над 11 млн. лева, а изпълнителите са „Инмат София“ и „Щрабаг“. Сроковете за работа са до края на октомври, при благоприятни метеорологични условия.

Да, ще има временни ограничения на движението – те ще се въвеждат поетапно и ще информираме своевременно за всяка организация. Извиняваме се за временното неудобство. С тези улици не просто изграждаме пътища – изграждаме квартал, който има шанс да бъде удобен за своите жители. Даваме на хората онова, което трябваше да бъде направено още преди години – основа за нормална градска среда.

Това е нашата работа – да наваксваме изоставането и да градим бъдещето на София улица по улица, квартал по квартал, пише още Васил Терзиев.