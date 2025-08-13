Васил Терзиев: Тази година разполагаме с рекорден бюджет за зелени площи – 51,5 млн. лв.

Обновени и модерни детски площадки

Тази година разполагаме с рекорден бюджет за зелени площи – 51,5 млн. лв., който успяхме да защитим въпреки трудните преговори в СОС. Това означава повече инвестиции в паркове, градини, междублокови пространства и нова растителност в целия град. Това написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

„Август обикновено е време за почивка, но за екипа в Столична община това е месец на усилена работа и положителни промени, които да усетите още тази година.

По-зелена, по-приятна и по-устойчива София – това е целта на проектите, по които работим. Повече сянка в летните дни, по-безопасни места за игра на децата, чист въздух и паркове, в които хората се разхождат с удоволствие.

Тази година разполагаме с рекорден бюджет за зелени площи – 51,5 млн. лв., който успяхме да защитим въпреки трудните преговори в СОС. Това означава повече инвестиции в паркове, градини, междублокови пространства и нова растителност в целия град.

Какво предстои да видите съвсем скоро:

Нова грижа за зелените площи в целия град:

За първи път общината ще поддържа директно зеленината в дворовете на училища, детски градини, гробищни паркове и социални институции. Това означава редовно косене, поливане и поддръжка, без да се товари персоналът на тези места с несвойствена за тях дейност.

Обновени и модерни детски площадки:

В „Красно село“, „Лозенец“, „Младост“ и „Сердика“ започва пълно обновяване – със сигурни съоръжения и по-приятна среда за игра.

Нови и обновени паркове:

Изцяло нов парк в „Младост 3“ със зона за събития, детска и спортна площадка.

Парк „Вазов Дъб“ в Банкя – ново място за отдих сред природата.

Подобрения в парк „Гео Милев“ – нови тоалетни и съблекални.

Възстановени чешми и фонтани:

Повече работещи чешми и ремонтирани фонтани, които ще върнат живата атмосфера в парковете.

По-чист въздух с нова зелена инфраструктура:

Осигурихме и 6 млн. лв. външно финансиране, с които ще засадим нова растителност в най-уязвимите точки – „Младост 2“, „Обеля 2“ и по ключови булеварди в града. Сред проектите има и по-нестандартни като „мобилна горичка“ в Северния парк и вертикална градина на Първа градска болница.

Зад всяка цифра стоят реални промени – повече места за разходка, по-безопасни детски площадки, по-чист въздух и град, в който ни е приятно да живеем. Това е посоката, в която вървим”, написа още Терзиев.