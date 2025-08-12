Рекорден бюджет за зелени промени в София

Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че има предвидени 51,5 млн. лв.

Парк "Вазов Дъб" в Банкя

“Тази година разполагаме с рекорден бюджет за зелени площи - 51,5 млн. лв., който успяхме да защитим въпреки трудните преговори в СОС. Това означава повече инвестиции в паркове, градини, междублокови пространства и нова растителност в целия град.” Това написа кметът на София Васил Терзиев в социалните мрежи.

Терзиев увери, че през месец август, обичайно отреден за почивка, “за екипа в Столичната община е месец на усилена работа и положителни промени”. “По-зелена, по-приятна и по-устойчива София - това е целта на проектите, по които работим. Повече сянка в летните дни, по-безопасни места за игра на децата, чист въздух и паркове, в които хората се разхождат с удоволствие”, написа още кметът.

Той разкри и какво предстои скоро “За първи път общината ще поддържа директно зеленината в дворовете на училища, детски градини, гробищни паркове и социални институции. Това означава редовно косене, поливане и поддръжка, без да се товари персоналът на тези места с несвойствена за тях дейност. Обновени и модерни детски площадки в: “Красно село”, “Лозенец”, “Младост” и “Сердика” започва пълно обновяване - със сигурни съоръжения и по-приятна среда за игра”, допълва Терзиев.

Терзиев съобщи, че съвсем скоро столичани ще имат изцяло нов парк в “Младост 3” със зона за събития, детска и спортна площадка, парк “Вазов Дъб” в Банкя и нови тоалетни и съблекални в парк “Гео Милев”. Кметът обяви, че в столицата работят повече чешми и ремонтирани фонтани, които ще върнат живата атмосфера в парковете.

“Осигурихме и 6 млн. лв. външно финансиране, с които ще засадим нова растителност в най-уязвимите точки - “Младост 2”, “Обеля 2” и по ключови булеварди в града. Сред проектите има и по-нестандартни като “мобилна горичка” в Северния парк и вертикална градина на Първа градска болница”, пише още Терзиев.