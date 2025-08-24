Зелен ринг свързва 30 квартала на София (обзор)

Още по темата: Васил Терзиев: Даваме нов тласък на стратегическия проект за Зеления ринг на София 22.08.2025 19:34

82% от земята е общинска

Проектът вдъхва нов живот на изоставени градски територии, съобщиха от общината

Зелен ринг, представляващ най-големия линеен парк в София предстои да свърже над 30 квартала и да обхване близо 250 000 столичани.

Първият етап на зеления ринг е между кварталите “Слатина” и “Изгрев”, а след тях продължението е към “Дианабад” и “Хладилника”.

Целият маршрут е разделен на десет отсечки - парк “Изток”, Слатинска река, Южен парк, бул. “Гоце Делчев”, “Възраждане, “Вардар”, “Надежда, “Сухата река”, река Суходолска и “Левски”. Трасето ще минава не само покрай стари жп релси, а също и покрай реки (Драгалевска, Боянска, Владайска, Перловска, Суходолска и Слатинска), през паркове (Западен, Южен, Борисова градина, Северозападен, Орландовци) и по улици.

82% от земята, по която ще минава трасето на Зеления ринг, е общинска и държавна собственост, а две трети от устройствените зони дават възможност за реализация на линеен парк. В обхвата на Зеления ринг попадат над 275 спирки на градския транспорт, много от които с голям брой превозни средства, преминаващи през тях.

Проектът осигурява пешеходен достъп и до 254 спортни обекта, 22 административни и офис сгради, 78 културни обекта, 48 площадки на открито, 244 работни места, 52 детски градини и 48 училища.

Рингът вдъхва нов живот на изоставени градски територии, като преминава по протежението на жп трасета, реки, паркове, неизползвани производствени и инфраструктурни обекти, и преобразява всички тях в зелени оазиси и споделени пространства за общността.

“На проведената първа среща на обновената работна група обсъдихме какво е направено до момента и какви са следващите стъпки. В разговорите се включиха колеги от няколко звена на Столична община, Министерството на транспорта, Общинското предприятие “Софияплан” и Фондация “Зелена линия София”, която е в основата на проекта”, съобщиха от Столична община.