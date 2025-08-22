Васил Терзиев: Даваме нов тласък на стратегическия проект за Зеления ринг на София

Даваме нов тласък на проекта за Зеления ринг на София, който е стратегически за града. Това е визията за най-големия линеен парк в столицата - зелена връзка, която ще свърже над 30 квартала и ще обхване близо 250 000 софиянци. Парк, който да се превърне в гръбнака на пешеходната и велосипедната мрежа в София. Това каза кметът на Столична община Васил Терзиев, цитиран от общинския пресцентър.

Рингът вдъхва нов живот на изоставени градски територии, като преминава по протежението на жп трасета, реки, паркове, неизползвани производствени и инфраструктурни обекти, и преобразява всички тях в зелени оазиси и споделени пространства за общността.

Васил Терзиев информира, че на проведената първа среща на обновената работна група бе обсъдено направеното до момента и следващите стъпки, които трябва да се предприемат. В разговорите участваха представители на няколко звена на Столична община, Министерството на транспорта и съобщенията, Общинското предприятие "Софияплан" и Фондация „Зелена линия София“, която е в основата на проекта.

Проектът е разделен на 10 участъци, като по него вече има извършен набор от анализи и одобрена концепция, посочи също столичният кмет. По думите му следва ключова стъпка, а именно – държавата и Областният управител да прехвърлят имотите в обхвата на проекта към Столичната община, за да може да продължи реализацията. Уверение, за което той е дал при срещата си със „Зелена линия София“.

Кметът Терзиев благодари на екипа на ОП "Софияплан" за отдадеността и усилията им в координацията на проекта и увери, че като председател на работната група ще следи лично изпълнението на всяка стъпка.

Вярвам, че Зеленият ринг ще даде нов облик на града и ще направи София още по-зелена и свързана, подчерта също кметът Терзиев.