Пуснаха движението по моста на “Бакърена фабрика” в София

След близо 30 години

Пуснаха движението по новоизградения мост на “Бакърена фабрика” в София. Вторият мост е част от третия градски ринг и трасето на бул. “Адам Мицкевич”. С него се подобрява връзка между големите северни и северозападни квартали на столицата - районите “Илинден”, “Връбница”, “Надежда” и “Люлин”.

Новото мостово съоръжение е успоредно на съществуващия мост над жп линията при “Бакърена фабрика”. Надлезът е бил предвиден и разработен още от 1990 г. като проект с две отделни естакади. В периода до 1992 г. е изграден само първият мост, части от устоите от втория, но обектът не е завършен от тогава. “Е, ние го завършихме”, съобщи зам.-кметът по финанси в Столична община Иван Василев. Той откри моста заедно със заместник-кмета по строителство Никола Лютов.

Съоръжението е с дължина 720 метра и три ленти за движение и разполага с две естакади с еднопосочно движение, което ще намали трафика в района. Изградена е канализация, преместен е магистрален водопровод и е изпълнена газопреносна мрежа. Изпълнено е ново улично LED осветление. Положена е хидроизолацията и асфалтова настилка. Изпълнена е и хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация (пътни знаци), съгласно одобрен проект. Стойността на обекта е близо 19 млн. лв.

От своя страна зам.-кметът Лютов обяви, че продължава активната си работа по стартирането на строителни дейности и по няколко по-малки мостови съоръжения. Това са мост в с. Мрамор, мост над река Какач в с. Мало Бучино, на ул. “Одеса” над река Владайска в районите “Сердика”, “Подуяне” и други.