Компанията за хеликоптерни обиколки прекратява дейността си след фатална катастрофа на река Хъдсън

Федералната авиационна администрация (FAA) съобщи, че New York Helicopter Tours (известна също като New York Helicopter Charter) прекратява дейността си незабавно след фатална катастрофа, при която загинаха шестима души, съобщава Newsweek. FAA също така заяви, че ще извърши незабавен преглед на лиценза за извършване на дейност и на данните за безопасността на компанията.

Трагичната катастрофа от четвъртък поднови опасенията за безопасността в сектора на хеликоптерите за разглеждане на забележителности в Ню Йорк, в който през последните години се случиха множество фатални инциденти. През последните две десетилетия пет хеликоптера, извършващи търговски полети за разглеждане на забележителности, са се разбили в реките Хъдсън и Ийст поради механични повреди, пилотски грешки или сблъсъци, което е довело до 20 смъртни случая.

New York Helicopter Tours също така е участвала в опасни инциденти през 2013 г. и 2015 г., което повдига допълнителни въпроси относно резултатите на компанията по отношение на безопасността.

FAA Statement⁰⁰New York Helicopter Tours — the company involved in the deadly crash on the Hudson earlier this week — is shutting down their operations immediately.⁰ ⁰We will continue to support @NTSB’s investigation. Additionally, the FAA will be launching an immediate…