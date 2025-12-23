Конфликти очакват Лъвовете, Водолеите сбъдват мечтите си

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Позитивно настроение сте, което ви позволява да напредвате с лекота във всичко, с което се захванете. Имате нови идеи и вдъхновения, които могат да се превърнат в успешни проекти. В работата ви всичко, което планирате, се реализира сравнително лесно. Подходящ ден е за финансови инвестиции и делови сделки. В любовния ви живот ви очакват приятни моменти, изпълнени с наслада с любимия човек. Намерете време за упражнения, за да поддържате здравето и енергията си в добро състояние.

ТЕЛЕЦ

Настъпва напрегнат период, който може да ви донесе усещане за хаос и дискомфорт. Плановете ви се объркват и е необходимо да пренаредите приоритетите си. Въпреки напрежението около вас, ви хрумват интересни и полезни идеи, които може да реализирате като бъдещи проекти. В любовта ви очакват приятни моменти с любимия ви човек, изпълнени с хармония и разбирателство. Погрижете се за здравето си, като отделите време за разходка или физическа активност, за да се почувствате енергични и балансирани.

БЛИЗНАЦИ

Денят е подходящ да се фокусирате върху мечтите си и да следвате личните си стремежи. Мисълта ви е ясна и активно генерирате нови идеи и планове. В работната среда може да възникнат конфликти с колеги, изисква се да проявите търпение и сдържаност - запазете спокойствие. Избягвайте финансови сделки, покупки и инвестиции. Вложете енергията си в дейности, които ви носят удовлетворение и радост. В любовта ще има напрежение и разминаване между вас и партньора ви.

РАК

Подхождате към ежедневните си задачи по нов и ефективен начин, което дава добри резултати и нови възможности както за развитието ви, така и за постигане на мечтите ви. Подходящ момент е за планиране на инвестиции, покупки и увеличаване на доходите ви. В любовта ви предстоят радостни моменти, изпълнени с топлина и нежност с любимия ви човек. Здравето ви е уязвимо и изисква внимание. Отделете време за срещи с приятели и за забавления. Фокусирайте се върху баланса между работа и личните ви нужди.

ЛЪВ

Чувствате се напрегнати и липсата на подкрепа от околните спрямо вашите планове и идеи, може да ви разочарова. Колегите ви са на различно мнение от вас, което създава напрежение помежду ви. Възможни са конфликти, ако не успеете да овладеете емоциите си. Избягвайте важни разговори, сделки и сериозни решения. Подходящо време е за планиране на бъдещи цели, но не и за действия. Добър момент е за покупки за вас или близките ви. Отделете време за хоби, което ви разтоварва и ви носи удоволствие.

ДЕВА

Стремите се към добра организация и бързо справяне с текущите задачи. Търсите различни подходи за подобряване на ежедневието си. Периодът не е подходящ за сделки и инвестиции. В работната среда ще срещнете затруднения в комуникацията с колеги ви. Важно е да проявите търпение и да избягвате спорове, като заявите позициите си спокойно. В любовта ще усетите дистанцираност в отношенията с партньора си. Подходящо е да обмислите бъдещите си цели и да се погрижите за вътрешния си баланс.

ВЕЗНИ

Периодът е благоприятен за вас и ви носи усещане за вътрешен баланс и спокойствие. Мислите и емоциите ви са в хармония и взимате правилни решения. Вярвайте в мечтите си и постепенно ги превръщайте в конкретни цели и постижения. Времето е подходящо за финансови сделки, покупки и инвестиции. В любовта ви очакват топли, споделени и приятни моменти с партньора ви. Важно е да обърнете внимание на здравето си и да си осигурите достатъчно почивка и грижа за себе си.

СКОРПИОН

Настъпват трудности в ежедневието ви, които ще объркат плановете и текущите ви задачи. Това ще наруши вътрешния ви баланс и ще предизвика стрес - важно е да приемете случващото се и да се адаптирате към промените. Имате възможността да променяте всичко, което не работи във ваша полза - направете го! Подходящо време е да се фокусирате върху бъдещи цели. В любовта ви очакват хубави преживявания, които ще внесат хармония в отношенията ви. В добро здравословно състояние сте.

СТРЕЛЕЦ

Мислите мащабно и сте изпълнени с креативни идеи, готови за реализация. Имате силно желание за общуване и разширяване на социалните си контакти. Следвайте мечтите си и смело предприемайте стъпки към тяхното осъществяване. Подходящо време е за покупки, инвестиции и планиране на бъдещи проекти. На работното ви място всичко се подрежда с лекота. В любовта ви очакват приятни изненади и радостни моменти с партньора ви. Посветете време на хоби, което развива въображението ви и ви носи радост.

КОЗИРОГ

Креативността ви ви позволява да намирате нестандартни и ефективни решения за постигане на мечтите ви. На работното ви място всичко се развива по план, а усилията ви дават видими резултати. Използвайте този период, за да напреднете в кариерата си и да реализирате важни професионални проекти. В любовта ви очакват романтични моменти с любимия ви. Слушайте вътрешния си глас и се ръководете от него за всяко ваше решение. Отделете време за физическа активност, за да се почувствате здрави и енергични.

ВОДОЛЕЙ

Изпълнени сте с позитивна енергия и излъчвате сигурност. Сега е подходящ момент за срещи и общуване с нови хора. Получавате полезни насоки от близките ви приятели, на които имате доверие - те ще ви помогнат да осъществите мечтите си. Успявате да влияете на околните и можете да ги вдъхновите с идеите си. Благоприятно време е за покупки, разкрасителни процедури, грижа за себе си, както и за договори и споразумения. В любовта ви очаква приятна изненада от любимия ви човек.

РИБИ

Настроението ви е позитивно и сте изпълнени с мечти и вдъхновение. Идеите ви са ценни и имат потенциал да ги реализирате в бъдеще. Понижената ви енергия се възстановява постепенно, като се чувствате жизнени и силни. Здравето ви е стабилно, но се стремете към по здравословно хранене, за да поддържате добър тонус. Избягвайте важни делови разговори, за да не допуснете грешки. В любовта може да има напрежение и разминавания между вас и партньора ви. Не прибързвайте с покупки или важни решения.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg