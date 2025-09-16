КС няма да разглежда назначението на Димитър Главчев за шеф на Сметната палата

Конституционният съд отклони искането на група народните представители за установяване на несъвместимост на Димитър Главчев при заемане на длъжността председател на Сметната палата като недопустимо и прекрати производството в тази част. Това съобщиха от пресцентъра на КС.

В края на юли 58 депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), АПС и МЕЧ подадоха две отделни искания до Конституционния съд, с които оспорват ключови назначения, извършени от Народното събрание, включително назначенията на Димитър Главчев за председател на Сметната палата и на Силвия Къдрева за негов заместник.

В решението се посочва, че Съдът няма компетентност да установява несъвместимост на лица, заемащи длъжността председател на Сметната палата.

"Правомощие за установяване на несъвместимост Конституционният съд има по отношение на народните представители на основание чл. 72, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3 от Конституцията и по отношение на конституционните съдии на основание чл. 152 от Конституцията във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 12 ЗКС. Правомощието за установяване на несъвместимост на лице, заемащо публичната длъжност председател на Сметната палата, законодателят е възложил на Комисията за противодействие на корупцията – чл. 13, ал. 1, т. 8 ЗПК", се казва в решението.

Конституционният съд обаче допусна до разглеждане по същество искането за установяване на противоконституционност на Решение за избиране на заместник-председател на Сметната палата – Силвия Русанова Къдрева, прието от Народното събрание на 16 май 2025 г.

Определението е прието единодушно. В заседанието участваха всички дванадесет конституционни съдии.