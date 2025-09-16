Ученик стреля с пистолет в училище в Хасково

Възпитаник на Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково е стрелял в междучасието през прозореца на класната стая с пистолет. Все още не ясно дали става дума за газов или въздушен.

При възпроизвеждане на изстрела в класната стая е имало и други ученици.

За щастие пострадали няма. Директорът на училището подава сигнал за инцидента на тел. 112 , а ученикът, който е в 9 клас и тренира футбол, е отведен при охранителя, който ме взема пистолета от раницата му.

На място пристига полиция, но ученикът вече е бил напуснал училището, под предлог, че отива да си купува закуска.

Останалите му съученици, които са станали свидетели на инцидента, са разпитани. Докладна от директора е подадена в РУО- Хасково.

Тепърва униформените ще изясняват как ученикът се е сдобил с оръжие.