Късмет за Везните, съдбоносна новина да очакват Раците

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Вдъхновени сте, изпълнени с нови идеи и стремеж към развитие и самоусъвършенстване. Времето е подходящо за четене на книги, курсове, пътувания до близки дестинации и за провеждане на разговори с хора, които ви мотивират и разширяват мирогледа ви. Във финансов план е добре да инвестирате средства в знания, като започнете нови обучения. Здравето ви изисква да забавите темпото и да си осигурите почивка. В периода от 12:23 до 13:09 ч. не предприемайте важни действия.

ТЕЛЕЦ

Креативността ви пробужда вътрешната ви сила и ви вдъхновява във всичко с което се захванете. Контактите с близките и приятелите ви протичат хармонично. Обвързаните ще се радват на спокойствие и нежност с любимия си човек, а необвързаните ги очакват флирт и приятни емоции. Денят е подходящ за покупки и разкрасителни процедури. От 12:23 до 13:09 ч. не предприемайте важни действия и сериозни решения, защото няма да се развият благоприятно за вас. Здравето ви е стабилно.

БЛИЗНАЦИ

Идеален момент е за учене, пътувания до близки дестинации и смислени разговори с хора от близкото ви обкръжение, които стимулират интелекта ви. В любовта е важно да проявявате търпение към партньора си, а малките жестове на внимание към него ще помогнат да избегнете конфликти помежду си. Избягвайте покупки от 12:23 до 13:09 ч., защото в последствие ще останете разочаровани от тях. Насочете енергията си към развиване на своите знания и умения.

РАК

Настроени сте за приятни срещи с приятелите ви, които ще ви заредят с позитивизъм. Ще научите новина, която ще има важно значение за вашия живот. В любовта очаквайте топли, но и напрегнати моменти – обвързаните може да се сблъскат с незначителни недоразумения, които ще изискват търпението им, а необвързаните ще имат шанс за неочаквана среща или флирт. Финансово денят е подходящ за покупки и грижа за себе си, но избягвайте периода от 12:23 до 13:09 ч., защото не е благоприятен за вас.

ЛЪВ

Имате желание да блестите – харизмата ви е силна и заразителна. В любовта ще се радвате на романтични мигове, изненади и топлина в общуването с любимия ви. Необвързаните ще привлекат интереса на околните чрез чара и остроумието си. Финансово денят не е подходящ за покупки и договори – отложете ги. В здравословен план сте добре, но е желателно да насочите енергията си към творчество, физическа активност и разходки на открито, за да се почувствате уравновесени и заредени.

ДЕВА

Ще срещнете трудности, но вашата аналитичност ще ви помогне да прозрете ясно какво искате да промените и как да го постигнете. В любовта ще се сблъскате с недоразумения и липса на разбиране от страна на партньора ви - проявете търпение и изчакайте благоприятен период, за да изясните отношенията си. Необвързаните да отделят време за себе си и собственото си самоосъзнаване. Финансово е препоръчително да бъдете предпазливи и да избягвате покупки и важни решения в периода от 12:23 до 13:09 ч.

ВЕЗНИ

Късметът е на ваша страна – мислите ви са ясни и плановете ви се подреждат добре. Подходящо време е за разговори, консултации и усвояване на нови знания чрез книги или обучения. Обвързаните ще се радват на хармония и разбирателство в отношенията с любимия им човек, а необвързаните ще създадат интересен контакт, който има перспектива в бъдеще. Не предприемайте покупки и важни решения в периода от 12:23 до 13:09 ч., защото не е благоприятен.

СКОРПИОН

Знанията и опитът ви се реализират в полезни проекти или ценни съвети, които носят полза както на вас, така и на околните. Вдъхновени сте да реализирате смелите си идеи и да помагате на другите чрез тях. Обвързаните ще усетят емоционална близост с партньора си, а необвързаните излъчват силен магнетизъм, привличайки нови хора в живота им. Финансово денят е подходящ за покупки, сделки и важни решения, но не и в часовия диапазон от 12:23 до 13:09 ч.

СТРЕЛЕЦ

От сутринта възникват напрегнати ситуации, които ви накарат да се чувствате неразбрани. Комуникацията с околните изисква внимание – думите ви лесно се тълкуват погрешно, затова избягвайте сериозни разговори и крайни решения. В любовта трябва да проявите търпение и отстъпчивост, а жест на грижа или внимание от ваша страна, ще внесе хармония в отношенията с партньора ви. Финансово денят не е подходящ за покупки, договори или планиране на бъдещи разходи.

КОЗИРОГ

Хрумват ви идеи за бъдещето и имате вдъхновение за творчески проекти, чрез които можете да споделяте знанията и опита си с другите. Подходящо време е за обучени, разговори и пътувания до близки дестинации. В любовта ще усетите подкрепа и емоционална близост от партньора ви. Финансово денят позволява покупки, договори и обмисляне на бъдещи решения, но не го правете в часовия диапазон от 12:23 до 13:09 ч. В здравословен план се чувствате стабилни и изпълнени с енергия.

ВОДОЛЕЙ

Периодът е благоприятен за обучения, комуникация и реализиране на оригинални идеи, които могат да ви отворят нови възможности. Общуването ви с приятели и нови хора ви носи вдъхновение. В любовта ще се радвате на доверието на партньора си. Необвързаните ще срещнат интригуваща личност, която ще преобърне живота им. Не взимайте прибързани решения особено в периода от 12:23 до 13:09 часа. Финансово денят е добър за обсъждане на идеи и планове, но не и за рискови решения.

РИБИ

Денят ви е напрегнат, а енергията и концентрацията ви са понижени, което ви кара да реагирате емоционално. Възможни са ситуации, които ще ви извадят от равновесие, затова е важно да запазите търпение и вътрешен баланс. В любовта е добре да избягвате сериозни теми с любимия ви човек, защото развръзката няма да ви хареса. Във финансов план не е подходящ момент за покупки, инвестиции или нови планове – изчакайте по-благоприятен период. Здравословното ви състояние е добро.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg