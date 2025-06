Линдзи Греъм след поредните заплахи на Медведев: Рядък момент на честност от руската пропаганда

Републиканският сенатор Линдзи Греъм реагира остро след думите на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, че целта на Москва в преговорите с Украйна в Истанбул е постигането на "пълна победа, а не на компромис".

„Преговорите в Истанбул са нужни не за компромисен мир въз основа на измислени от някого нереални условия, а за нашата най-скорошна победа и пълното унищожаване на неонацистките власти. В това е смисълът на руския меморандум, който беше публикуван вчера. Възмездието е неизбежно“, каза бившият руски президент, цитиран от ТАСС.

„Поздравления за г-н Медведев за редкия момент на честност, идващ от руската пропагандна машина. Оценявам, че ясно показахте на света, че Путин и Русия дори не се интересуват от мир“, заяви Греъм в "Х", споделяйки публикация на агенция Ройтерс по темата.

Congratulations to Mr. Medvedev for a rare moment of honesty coming from the Russian propaganda machine.



I appreciate you making it clear to the world that Putin and Russia are not remotely interested in peace. https://t.co/KtlHCou8tp