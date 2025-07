"Ловът продължава": Терористична групировка пое отговорност за разстрела на полковника от СБУ

Украинското крило на международно забранена крайнодясна терористична организация, заподозряна във връзки с Русия, пое отговорност за убийството на полковник от СБУ Иван Вороничи в Киев, съобщава The Guardian .

В края на миналата седмица маскиран въоръжен мъж застреля полковник Иван Воронич от Украинската служба за сигурност (СБУ), докато той се разхождаше през паркинг в Киев посред бял ден. Шокиращи кадри от убийството разпространиха украинската преса и предизвикаха възмущение сред жителите на столицата.

В продължение на месеци организацията "Базата" (the Base), основана в САЩ и с мрежа от клетки по целия свят, предлага пари на поддръжници, желаещи да участват в убийства и целенасочени атаки срещу критична инфраструктура в Украйна.

Съществуват твърдения, че американският ѝ основател Риналдо Назаро е бил шпионин на Кремъл. Украинските власти също предупредиха през последните седмици за подобни операции на руските разузнавателни служби, които тайно плащат на нищо неподозиращи граждани да извършват саботажни актове в страната им.

"Ликвидирането на полковника от СБУ не е краят, а само началото", се казва в изявление, публикувано в Telegram канал, който изглежда е свързан с предполагаемата украинска клетка на "Базата". "Ще продължим борбата си, докато справедливостта възтържествува", пише още в него.

В същата публикация, преведена от украински, се добавя, че членовете на групата са "горди с нашите сътрудници", които са извършили убийството, и казват, че не ги интересува дали скептиците ги смятат за "терористи и екстремисти". В друго съобщение до абонатите, акаунтът също така заплашва други украински публични личности и обещава: "Ловът продължава!"

Източници в областта на борбата с тероризма прегледаха публикациите и заявиха, че те изглеждат достоверни и представляват ескалация от страна на "Базата", която сега или одобрява предателски убийства в Украйна, или активно ги поръчва, или и двете.

В неделя СБУ обяви, че е убила двамата заподозрени, за които твърдят, че са били инструктирани и снабдени с пистолет да убият Воронич от името на служители на "руските специални служби". Други медийни съобщения в Украйна съобщават, че убийците са чуждестранни граждани, свързани с престъпни групировки, и са били дистанционно подкрепяни от руското разузнаване.

‼️ SBU Colonel was killed in Kyiv this morning! pic.twitter.com/HnzNZ3Cyso