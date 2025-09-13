"Лъвовете" шамаросаха Германия с 3:0 на старта на волейболния мондиал

Националният отбор на България по волейбол започна с победа над Германия с 3:0 (40:38, 25:22, 25:20) участието си на Световното първенство във Филипините. Родният тим започна трудно и нервно срещу отбор, който е пред тях в световната ранглиста, но след като спечели драматично първата част, тимът започна да играе все по-добре и постигна чист успех. Това до голяма степен гарантира на тима на Джанлоренцо Бленджини поне второ място в групата, ако не се допусне изненада срещу аутсайдера Чили.

България започна в състав: Симеон Николов, Александър Николов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов и либеро Дамян Колев. В първата част за изпълнение на начален удар влезе и вторият разпределител Стоил Палев.

В един луд първи гейм България в крайна сметка спечели с 40:38, което е изравнен рекорд за продължителност на игра на Световни първенства. Александър Николов реализира 14 точки само в първата част, но и тимът ни направи 14 грешки от сервис, което също бе нагетивен рекорд.

Тимът на Джанлоренцо Бленджини взе надежден аванс със 17:11, което предизвика прекъсване на играта от страна на селекционера на съперника Михал Винярски, но германците направиха шест поредни точки, което пък накара италианският ни треньор два пъти да вземе тайм аут, за да даде указания. Родният тим отново взе аванс при 23:21, но се стигна до ново равенство и започна огромно дебнене и размяна на десетки геймболи до края на мача. Все пак ентусиазмът и отборната игра на България във важните моменти се оказаха решаващи, като Алекс Николов завърши с атака за 40:38. Много добри изяви на старта имаше либерото на тима Дамян Колев.

Във втората част България започна със самочувствие и след равностойното начало тимът на Бленджини взе аванс, като го поддържаше. Тимът стигна до 22:17 след чудесен сервис на Алекс Николов и контраатака на брат му Симеон. Последваха две поредни точки за съперника, което накара Бленджини да спре играта. Във втория гейм, противно на първия, отборът не направи нито една грешка от начален удар. Италианският треньор на България взе второ прекъсване при 23:21, за да насочи играта в края на частта. Едва при 24:21 дойде първата грешка на тима от сервис. Веднага след това дойде и грешка на германците и България затвори втория гейм с 25:22.

Третият гейм започна по-добре за Германия, като съперникът поведе с 4:1. Със серия от добри блокади на Мартин Атанасов и Илия Петков тимът на Бленджини изравни, а след това и излезе напред при 11:8, което предизвика прекъсване на Винярски. България поведе със 17:13 след атака в аут на Германия. България направи три поредни точки за 22:16 след блокада на капитана Алекс Грозданов и атака на разпределителя Симеон Николов. При 24:17 България стигна до седем поредни мачбола. След два аса на Грозер Германия стигна до 20:24. Следващия сервис на 40-годишния германец бе в мрежата и България спечели мача с 25:20 в края.

Българският тим имаше предимство при атака - 52 на 43 и при блокада - 10:6, като при сервиса преднината на съперника бе малка - 6:4. Александър Николов бе най-резултатен в мача от двата тима с цели 27 точки - 24 от атака, две блокади и един ас. Мартин Атанасов добави 11 точки, а Симеон Николов - 9. За Германия водещ реализатор бе капитанът Грозер с 13 точки, от които три аса.

Вторият мач на България е срещу фаворита в групата Словения в понеделник от 12:30 часа българско време. По-късно днес Словения започва участието си срещу тима на Чили.