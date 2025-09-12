Координаторът на националните отбори Николай Иванов преди световното по волейбол: Десет дебютанти може да са предимство

„Дългият план“ на Джанлоренцо Бленджини, насочен към участие на олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г., доведе до включването на цели десетима дебютанти в мъжкия национален отбор по волейбол за световното първенство във Филипините. Участието на „лъвовете“ започва днес с мач срещу Германия, а след това са срещите със Словения и Чили.

„Програмата на нашия отбор е направена така, че след всеки мач имаме почивен ден, това е отлична предпоставка да се раздаваме максимално във всяка среща – смята Николай Иванов, координатор на националните отбори към БФВолейбол. - За да не стигаме до неприятни изненади, е важно да вземем максимума от първите два мача. Така ще избегнем ситуации, в които класирането може да се решава от евентуални схеми между Словения и Германия в последния им мач. Що се отнася до дебютантите – никой не се е родил с опит. Всеки е направил първите си стъпки на голям форум. Това, че имаме десет дебютанти, може дори да се окаже плюс – ентусиазмът и желанието за доказване могат да се превърнат в необходимата енергия за отбора“.

А мондиалът започна вчера, като в първия мач тимът на домакините отстъпи с 0:3 (-13, -17, -23) на Тунис.