Напук на новините в Русия Рамазанов остава българин

Магомед Рамазанов няма намерение да променя спортното си гражданство, въпреки неособено издържаната публикация в руския „Совспорт“, която намеква, че олимпийският шампион в свободната борба може да захвърли българския паспорт. Под заглавието „България наказа своя шампион заради руския език“ журналистът Андрей Губин дава своя трактовка на скандалите в БФБорба след идването на Станка Златева като председател.

„Пиша този пост във връзка с това, че има в интернет пространството лъжлива информация, че възнамерявам да си сменя гражданството или пък се замислям! - отговори дагестанецът с български паспорт в социалните мрежи. - Категорично заявявам, че не съм имал интервю с журналист от sovsport.ru на име Андрей Губин и с който да било журналист, след като пристигнах в Москва. Обръщение към журналистите: Моля за в бъдеще да не подавате на хората лъжлива информация за мен!!!“

Рамазанов уточнява, че е в руската столица след проведената в Испания операция на рамото, а му предстои пътуване за Германия, където през октомври започва рехабилитация.