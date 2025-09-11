Иванов и Василев след финала на Ю Ес оупън: Рамо до рамо пред родна публика

За мен това е първо участие за купа „Дейвис“, много съм щастлив да съм част от отбора, тази седмица играем рамо до рамо с Иван, заяви Александър Василев преди мача на българския отбор по тенис с Финландия. „Да играя тук пред родна публика е едно от най-добрите чувства“, пък бяха първите думи на Иван Иванов. Преди по-малко от седмица двамата бяха един срещу друг на юношеския финал на Ю Ес оупън в Ню Йорк, а сега са на кортовете на ТК Локомотив, където в събота и неделя сблъсъкът от от Световна група I.

„Еуфорията от успеха им преминава, вярвам, че те са наясно, че каквото и да е постигнато – по-нататъшното участие и успехи имат по-голямо значение – заяви капитанът Валентин Димов, който ще разчита още на Александър Донски, Пьотр Нестеров, Янаки Милев и Анас Маздрашки. - В момента в отбора обстановката е много добра. Духът е на много високо ниво. Целият треньорски екип и състезателите сме готови да излезем в един нелек мач, но с убеждението, че имаме шансове да спечелим“.

Капитанът на гостите Ярко Ниеминен обаче предупреди, че тимът му няма да се даде без бой в Пловдив.

„В купа „Дейвис“ ранкингът на състезателите не играе голяма роля – заяви финландецът. - Подхождаме уверено, но не и високомерно към предстоящите мачове, защото България има добри играчи и е домакин. Ние също имаме двама талантливи юноши. Всички играчи на тази възраст да близки помежду си и знаят всичко един за друг“.

При победа тимът ни ще се класира за квалификациите за Световната група, които са през февруари 2026г., а при загуба ще играе бараж за оставане в Световна група I.