И Рами Киуан стигна до медалите на световното по бокс

Рами Киуан надделя над шотландеца Алан Пери с пълно превъзходство на четвъртфиналите на 75 кг и осигури на България втори медал от Световното първенство по бокс за мъже и жени в Ливърпул. Минути по-рано и Радослав Росенов надделя със съдийско единодушие срещу англичанина Уилям Хюит.

Последното отличие за българските национали бе на Радослав Панталеев в тежката категория. Той заслужи бронз, а последното злато е на Детелин Далаклиев на 54 кг от 2009.

Българският олимпиец доминираше боя от първата минута и нанесе множество удари в лицето на Пери, печелейки първия рунд с петте съдийски карти. Киуан продължи да владее играта във втория рунд и отвори аркада на шотландеца, преди да заслужи гласовете за победител.

Киуан затвърди доминацията си в края и спечели със съдийско единодушие, което го изпрати на полуфиналите на 75 кг. Там той ще срещне победителя от двубоя между канадеца Джошуа Офори и англичанина Калъм Макин. С победа Киуан ще се състезава за злато, а при загуба той остава с бронз.