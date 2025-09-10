Хърватин спря Чолов пред медала на световното по бокс

Европейският шампион Габриел Веочич попари първата българска надежда за медал на световното първенство по бокс в Ливърпул, след като надигра с пълно съдийско единодушие Уилям Чолов на четвъртфинала в категория до 80 кг. Родният национал бе по-активен в началото на срещата, но хърватинът удряше по-точно и взе аванс в първите рундове, което предреши крайния изход.

Тази вечер в четвъртфинални сблъсъци в своите категории излизат още Радослав Росенов (на 60 кг срещу англичанина Уилям Хюит) и Рами Киуан (на 75 кг срещу шотландеца Алан Пери), като успех на това ниво носи поне бронзов медал.

Бронзовият олимпийски медалист от Париж 2024 Хавиер Ибаниес (55 кг) отпадна ден по-рано от Патси Джойс след два рунда, в които ирландецът взе предимство по точки, а след това получи аркада и лекарска забрана, заради която срещата бе прекратена. 40-годишната Севда Асенова (48 кг) пък отстъпи на английската звезда при девойките Алис Пъмфри.