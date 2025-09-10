Антиизраелски настроения тресат спорта

Опасения от антиизраелски протести се превърнаха в предизвикателство пред организаторите на спортни състезания в различни части от света. В Канада решиха да проведат при закрити врати мача си от купа „Дейвис“ с израелския отбор по тенис през уикенда. „Осигуряването на безопасността на всички участници, включително спортисти, фенове, служители, доброволци и непълнолетни, като например децата, подаващи топки, остава основен приоритет“, обявиха от местната тенис федерация. А вече два етапа от колоездачата Вуелта а Еспаня не завършиха по план заради пропалестински протести. Директорът на състезанието Хавиер Гуилен ги нарече „незаконни“, но увери, че третият гранд тур в колоезденето ще завърши по план.