Борбата отлага успехите за следващите години

От БФБорба предупредиха, че новото начало в националните отбори ще доведе до отлагане на успехите на големи първенства в близкото бъдеще. В края на седмицата започна световното в Загреб, но главният секретар Недко Мариянов признава, че резултатите не са непосредствен приоритет.

„Не очакваме развитие на световното първенство или на следващото, защото такъв е завещаният материал от предното ръководство – заяви Мариянов. - Целта е да се работи с юноши, кадети, момчета и момичета. Треньорите полагат усилия. Чакаме резултати след години, дай Боже по-скоро“.

В състава на Стоян Добрев в класическия стил са Николай Вичев (63 кг), Дейвид Димитров (72 кг), Стоян Кубатов (77 кг) и Даниел Александров (87 кг), при свободняците Радослав Великов ще води Ивайло Тисов (57 кг), Микяй Наим (65 кг), Рамазан Рамазанов (74 кг), Ахмед Батаев (92 кг) и Ахмед Магамаев (97 кг) и Ален Хубулов (125 кг). А в състава на наставника на жените Симеон Щерев са три състезателки – Биляна Дудова (62 кг), Юлияна Янева (68 кг) и Ванеса Георгиева (76 кг).