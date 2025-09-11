Никола Цолов: Целта ми е Формула 2

Никола Цолов все още няма потвърждение, че ще кара във Формула 2 догодина, но не крие, че точно това е следващата цел в кариерата му. Българският пилот завърши сезона като вицешампион на Формула 3, като помогна на тима си Кампос Рейсинг да вземе отборната титла.

„Със сигурност целта ми е да се боря да се кача в следващата категория, вървя все по-близо към мечтата си – заяви Цолов при пристигането си в България. - Дали ще стане скоро, или не, това зависи от много неща, трябва просто да изчакаме. Прибирам се за кратко, но подготовката ми продължава. Ще отида да гледам последните няколко състезания от Формула 2, за да науча как работят отборите в този шампионат. Оценката ми за изминалия сезон е висока. В Кампос Рейсинг всички бяха изключително доволни, защото този шампионат са го печелили само два отбора досега – и двата италиански. За първи път го печели Кампос, а това че съм част от отбора, както и през 2022 във Формула 4, за мен е голямо преживяване“.