Президентът на БФБокс Красимир Инински: Гордея се с всички на световното

Президентът на БФБокс Красимир Инински даде много висока оценка за българското представяне на световното първенство в Ливърпул, където националният тим си осигури два медала. Късно снощи Радослав Росенов и Рами Киуан излязоха в полуфиналите в своите категории, но още преди това си бяха осигурили поне бронзови отличия.

„Много съм щастлив от това, което видях до момента на ринга в Ливърпул, преди да заминат за световното първенство казах, че искам България да се гордее с боксьорите ни – заяви Инински. - Не говоря само за Рами и Радо, които спечелиха медали, защото на почетната стълбичка заслужаваха да бъдат още поне Севда Асенова и Хавиер Ибаниес. Щастлив съм и от представянето на Семьон Болдирев, който тепърва прохожда в мъжкия бокс. Не мога нито една лоша дума да кажа, напротив – гордея се с момчетата и момичетата“.

Болдирев не успя да донесе третото отличие за България от мондиала, след като отпадна на четвъртфиналите в категория до 85 кг. 19-годишният дебютант, който е бронзов медалист от световното за младежи, отстъпи на местния фаворит Тийгън Стот. Англичанинът бе значително по-активен и реферът отсъди един нокдаут за Болдирев в първия рунд и още два във втория, след което прекрати боя, въпреки че българинът даде вид, че може да продължи.