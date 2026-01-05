Лъвове, очакват ви страстни моменти, Водолеите ще срещнат трудности

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Енергията и вдъхновението ви ви дават сили да превърнете всяка идея в реалност. На работното място отмятате задачи с лекота, а присъствието ви повдига настроението на околните. В любовта могат да възникнат предизвикателства с любимия ви човек, които изискват търпение и внимание от ваша страна. Необвързаните имат шанс за неочаквани срещи. Финансово денят не е подходящ за предприемане на важни действия. Нуждаете се от почивка и умерено темпо, за да поддържате силите си.

ТЕЛЕЦ

Непредвидени ситуации ще разтърсят обичайния ви ритъм и ще предизвикат у вас мисли за промяна. Подходете спокойно и погледнете на събитията като възможност за добиване на нов опит. В любовта ви очакват искрени емоции и шанс да демонстрирате открито чувствата си. Необвързаните ще се радват на вниманието на околните. Финансово периодът е добър за вас, но внимателно планирайте разходите си, без да взимате прибързани решения. Здравето ви ще се подобри чрез баланс между активност и почивка.

БЛИЗНАЦИ

Въображението ви ви насочва към творчески проекти и удоволствия. В любовта цари хармония, а необвързаните могат да се отдадат на флирт и нови запознанства. На работното място изпълнявате задачите си ефективно и постигате задоволителни резултати. Финансовите идеи, които се появяват, ви водят до интересни възможности за развитие. Здравето ви е в добро състояние, но опитайте да намалите стреса и си отделете време за разходки. Забавленията ще повишат енергията и настроението ви.

РАК

Прекарването на време у дома с деца, независимо дали са ваши или чужди, ви носи усещане за топлина и сигурност. В любовния ви живот ще се появи предизвикателство, което ще тества вашето търпение и откритост. Необвързаните имат шанс за запознанство чрез приятелски компании или общи занимания. Финансово бъдете внимателни. Здравето ви не е в оптимална форма, затова повече сън и почивка ще ви заредят с енергия. Избягвайте напрежението и отделете време за душевен баланс и спокойствие.

ЛЪВ

Силното ви присъствие и енергия привличат вниманието на околните и ги впечатлявате с лекота. Сияете и демонстрирате увереност, но същевременно проявявете благородство и такт. Работата ви протича гладко, а общуването с колегите е резултатно. В любовта очаквайте страстни и запомнящи се моменти, които ще внесат топлина в отношенията с любимия ви. Необвързаните излъчват чар и създадат интересни контакти. Финансовият аспект е благоприятен за увеличаване на доходите ви.

ДЕВА

Настроени сте за романтика, креативност и вдъхновяващи моменти - подарете си удоволствие и време за себе си без да изпитвате вина. Любовните преживявания с любимия ви човек ви носят нежност и топлина, а необвързаните могат да срещнат интересни хора. Задачите си на работното място изпълнявате успешно, а усилията ви дават удовлетворяващи резултати. Финансово денят е благоприятен за разумни действия и стабилни планове относно вашето бъдеще. Осигурите си достатъчно почивка.

ВЕЗНИ

Имате силно желание за разкрасителни процедури, удоволствие и незабравими преживявания. В любовта ви очакват романтични и топли моменти, а необвързаните ще впечатлят с чар и изящество. На работното ви място ще се появят трудности, затова подходете с търпение и внимание. Финансово денят не е подходящ за рискови покупки или инвестиции - пазете ресурсите си. Творческите ви занимания и хобита ще ви донесат вътрешен баланс и спокойствие. Погрижете се за здравето си - отделете си време за почивка.

СКОРПИОН

Възникват обстоятелства, които предизвикват напрежение и емоционален отклик във вас. Опитайте се да останете уравновесени и да погледнете на случващото се като на урок и възможност за вътрешно израстване. В любовта ще се получи недоразумение с партньора ви, а необвързаните да не започват нови връзки. Финансовите въпроси е добре да бъдат отложени. Здравето ви е стабилно, но нервната ви система се нуждае от спокойствие. Творческите занимания и изкуството ще ви помогнат да насочите енергията си в правилната посока.

СТРЕЛЕЦ

Вашата енергия е вдъхновяваща, носейки ви радост през целия ви ден. Любовният ви живот се изпълва с усмивки и страстни моменти, които укрепват връзката с партньора ви. Необвързаните могат да срещнат човек със сходен темперамент и интереси, и да са силно привлечени от него. Здравето ви е добро, благодарение на активност и положителни емоции. Споделяйте радостта си щедро и оставете усмивката ви да зарази околните - общуване с близки или деца ще ви донесе удовлетворение.

КОЗИРОГ

Харизматични сте и излъчвате вътрешна топлина, която привлича хората около вас. В любовта ще възродите отношенията си с любимия чрез откровени разговори и жестове на внимание. Необвързаните имат шанс да срещнат човек, който пробужда любопитството и емоциите им. Финансово денят е благоприятен за покупки, инвестиции, за лични проекти, нови идеи и обмисляне на бъдещи планове. В здравословен план заложете на балансирано хранене и почивка, както и на моменти на спокойствие.

ВОДОЛЕЙ

Днес комуникацията ви ще бъде напрегната и околните трудно ще ви разбират. Не се опитвайте да се доказвате на никого, а насочете вниманието си към вътрешния си баланс. В любовта използвайте дипломатичност и търпение, за да съхраните хармонията в отношенията с партньора ви. Необвързаните е добре да изчакат и да не бързат с нови връзки. Финансовите решения изискват разум и придържане към сигурни стъпки. Здравето ви ще се подобри с движение и моменти на спокойствие.

РИБИ

Доверете се на интуицията си, тя ще ви води в правилната посока. Любовните ви моменти с човека до вас ви носят топлина и заздравяват връзката ви. Необвързаните имат шанс да срещнат човек, който ще остави трайна следа в сърцето им. Времето, прекарано в творчество или сред деца, ще ви донесе свежа енергия и вдъхновение. Погрижете се за тялото и ума си - отделяйте време за почивка, движение и балансирано хранене - полезните ежедневни навици изграждат дълготрайно благополучие.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg