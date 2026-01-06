Любовни изненади очакват Стрелците, Скорпиони, внимавайте с финансите

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Днешният ден ви носи мотивация и вдъхновяваща сила, които ще повишат доброто ви настроение. В любовната сфера ще изпитате напрежения с партньора ви, а необвързаните ще усетят липса на отклик от човека, събудил интереса им, въпреки положените усилия от тяхна страна. По отношение на парите е разумно да отложите сделки и мащабни покупки за благоприятен момент. Между 13 и 17 часа не предприемайте важни решения, както и не започвайте ключови разговори. Погрижете се за здравето си.

ТЕЛЕЦ

Преминавате през изпитания, които изискват хладнокръвие и вътрешна сила, но и обещават личен напредък - приемете случващото се като полезен урок. В любовния ви живот възникнат напрегнати разговори с партньора ви. Относно финансите - не се поддавайте на импулси, изчакайте благоприятен момент за действие. В здравословен план обърнете внимание на емоционалното си равновесие и си осигурете почивка. В работата ви нещата се случват със забавяне, затова подхождайте търпеливо.

БЛИЗНАЦИ

Изпълнени сте с желание за удоволствия, приятни разговори и спонтанни усмивки, които внасят радост в ежедневието ви. Любовните отношения водят до хармонични разговори и взаимно разбиране с любимия ви, а необвързаните ще получат приятно съобщение от човек, който им носи усещане за лекота и симпатия. На работното ви място се стремете към умерено темпо и от 13 до 17 часа се въздържайте от решаващи действия, тъй като периодът не е благоприятен. Здравето ви ще се стабилизира.

РАК

Обърнете внимание на вътрешния си свят, погрижете се за себе си и си позволете удоволствия, които постепенно ще върнат спокойствието ви. Времето прекарано с деца ще ви създаде усещане за хармония. В любовта ще възникнат напрежение и различия в гледните точки с партньора ви, а необвързаните ще се чувстват самотни. Подхождайте предпазливо към финансите си и не поемайте рискове. В професионален план работете спокойно и избягвайте конфликти. Погрижете се за здравето си.

ЛЪВ

Уверени сте и имате силно магнетично присъствие, което привлича правилните хора и събития за вас. Работните ви задачи се подреждат добре и резултатите идват бързо. В любовта ви очакват страст и топло отношение от любимия ви, а необвързаните омагьосват с харизмата си. Финансовите ви идеи ще се развият успешно, ако действате с ясен план. От 13 до 17 часа избягвайте ключови избори и важни разговори - периодът не е особено стабилен. Здравето ви се подобрява с любими занимания.

ДЕВА

Осигурете си вътрешен мир и обърнете внимание на себе си - това ще ви зареди с енергия и ще повдигне настроението ви. В любовния ви живот ви очакват хармонични моменти с партньора ви, изпълнени с взаимно разбиране и топли думи, а необвързаните имат шанс за ново запознанство, което ще им донесе приятни емоции. Финансовите решения изискват внимание. Между 13 и 17 часа е добре да не предприемате важни действия или да подписвате документи. Здравето ви е в добро състояние.

ВЕЗНИ

Следвайте сърцето си и си позволете радости. Периодът е особено благоприятен за прекарване на време с деца - свои или на близки хора - както и за занимания, свързани с творчество и въображение. В любовта ще преживеете нежни емоции с любимия ви, а необвързаните имат шанс за вълнуваща среща. Финансовата сфера изисква внимание - избягвайте големи разходи и рисковани инвестиции. Здравето ви се подобрява чрез почивка, грижа за тялото и приятни занимания, които успокояват ума.

СКОРПИОН

Обстановката около вас внезапно ще се нажежи, създавайки ви усещане за вътрешно напрежение и необходимост от бърза реакция. Превърнете трудностите в творческа енергия и реагирайте спокойно - така ще възстановите вътрешния си баланс. В любовта очаквайте неудобни разговори с любимия ви човек, а необвързаните е добре да подхождат внимателно към нови хора. Отложете финансовите решения, за да избегнете загуби. Здравословното ви състояние е стабилно.

СТРЕЛЕЦ

Действайте смело, наслаждавайте се на мига, но пазете вътрешния си мир. Харизматични сте и излъчвате радост, което привлича вниманието на всички около вас. В любовта ви очакват хубави емоции с партньора ви, а необвързаните получават шанс да бъдат забелязани и оценени. Финансовата сфера е благоприятна за вас, но от 13 до 17 часа избягвайте важни начинания, сделки и отговорни решения. Здравето ви е стабилно и енергията ви е силна — движението и спортът ще ви се отразят отлично.

КОЗИРОГ

Бъдете уверени в себе си - балансът между сърце и разум ще ви води напред. Усещате подтик да внесете романтика в личния си свят - направете го! В любовта ви очакват приятни изненади от страна на любимия ви, а необвързаните ще срещнат човек със сходни ценности. Финансовата картина е стабилна, но от 13 до 17 часа избягвайте решаващи стъпки и важни преговори. В работата подхождайте с такт, защото именно съобразителността ви ще ви донесе добър резултат. Здравето ви е добро.

ВОДОЛЕЙ

В общуването с околните ще се появи напрежение и усещане, че те не разчитат правилно вашите намерения. Не търсете чуждото одобрение - бъдете верни на себе си и вътрешния си глас. В любовта бъдете търпеливи към партньора ви, а необвързаните да не прибързват със започване на нови отношения. Финансовата сфера насърчава у вас сигурни решения и избягване на импулсивни разходи, но от 13 до 17 часа не предприемайте значими промени - периодът не е благоприятен. Здравето ви е стабилно.

РИБИ

Доверете се на интуицията си - тя ви пази, насочва ви и разкрива правилната за вас посока. Романтично настроение ви изпълва, носейки ви усещане за лекота и вътрешна хармония. Обвързаните ще имат възможност за задълбочаване на връзката с партньора им, а необвързаните ще срещнат човек с искрени чувства към тях. Финансите ви са стабилни, но от 13 до 17 часа избягвайте договори, важни инициативи и решителни стъпки - моментът не подкрепя категорични избори. Здравето ви е добро.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg