"Маркет линкс": ДПС-Ново начало почти се изравнява с ПП-ДБ, „Възраждане“ губи симпатизанти

ГЕРБ-СДС остават първа политическа сила с 22,8%

При евентуални предсрочни избори партийната подкрепа за различните политически субекти не се променя съществено. Подкрепящите „ДПС-Ново начало“ се увеличават леко, което ги приближава като резултат до втората политическа сила – ПП-ДБ, докато „Възраждане“ отчитат спад в подкрепата.

Това сочи най-актуалното съвместно национално проучване на "Маркет линкс" и bTV. Участие в него са взели 1007 лица над 18 години в страната в периода 18 - 28 август по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.

Ако изборите бяха днес за "ДПС-Ново начало" ще гласуват 12,6 на сто от избирателите, което ги поставя на трето място в политическата класация.

Първенец отново е ГЕРБ с 22,8 на сто от избирателите, а второто място е за коалицията на ПП-ДБ с 13,3%.

"Симпатизантите на опозоционните политически сили имат най-високо недоверие в парламента. Това са избиратели както на ПП-ДБ, така и на „Възраждане“, „Величие“ и МЕЧ. Все пак общият фон е, че неодобрението остава високо. Проучването показва още, че хората са все по-малко мобилизирани за потенциални предстоящи избори", коментира социологът Добромир Живков от „Маркет линкс“.

Резултатите на „Има такъв народ“ показват спад в подкрепата – под 4-процентната бариера, а БСП са на границата – с 5%.

"Малките участници в тази коалиция прогресивно губят подкрепа на декларативно ниво. Доколко това ще се случи на следващи предсрочни избори е трудно да прогнозираме, но това не носи позитиви за тези участници в управлението“, допълни Добромир Живков.

Проучването не отчита нова потенциална партия на президента Румен Радев. Според социолога подкрепа за него ще дойде от хората, които не гласуват.

„През последните три месеца забелязваме спад в доверието в кабинета. Трябва да отбележим, че това е летният сезон. Можем да видим при съживяването на активния политически сезон как ще се развият нещата, но по принцип имаме склонност да се деполитизираме в месеца, в който депутатите почиват. Като цяло сме с константно недоверие“, обобщи Добромир Живков.