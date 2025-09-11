Борислав Гуцанов: Не считам, че Даниел Митов трябва да подаде оставка

„Не считам, че г-н Митов трябва да подаде оставка. Нека да се изяснят всички обстоятелства и тогава да се вземат решения и мерки“.

Това каза министърът на труда и социалните грижи Борислав Гуцанов в ефира на bTV за случая в Русе, при който полицейският началник на града влезе в болница след предполагаем тежък побой.

Припомняме, че оставката на вътрешния министър Даниел Митов беше поискана от „Да, България“ след като изтекоха още записи от нощта на нападението, за които се предполага, че уличават версията на МВР като неточна и че първи удар е дошъл именно от придружителя на полицейския началник, а не от младежите в колата.

А предстоящият вот на недоверие към кабинета Гуцанов определи като „най-силното оръжие на опозицията“ – но само, ако не се прекалява.

„Вот на недоверие след вот на недоверие, тука вече става една деградация на този инструмент и всяко едно вслушване в опозицията е изключително важно и полезно, защото тя има какво да каже. Но и постоянно това да се прави, не считам, че води до нещо добро“, уточни той.

Попитан за „домовете на ужасите“ – които месеци наред втрещяваха обществеността с кадрите на насилие и тормоз върху възрастните хора, вписани в тях, министър Гуцанов отговори:

„670 проверки сме направили и ако не бяхме двамата министри – на правосъдието, Георгиев, и аз – разбира се, с подкрепата на премиера, никога нямаше да могат да бъдат разкрити тези домове. От тези 670, 12 дома са закрити, 17 лиценза са отнети, 400 наши майки, бащи, дядовци и баби са преместени по един нормален ред да имат през болници и в други заведения. Всички 81 дома, които са държавни, ние сме ги предоставили на общините, и в момента извършваме ремонт за 383 милиона и това са европейски средства по ПВУ, които иначе щяха да бъдат загубени, ние сме дали тези средства на кметовете, от тях зависи сега. 331 милиона даваме за нови услуги – които са за изграждане на нови сгради, трябва да бъдат изградени до 30 юни догодина“.

И уточни, че през следващия месец ще бъдат разкрити 9 дома за възрастни.