Жените от ВМРО: Ново напрежение заради малолетни циганчета, били и унижавали български деца в Ботевград

Хората, които се осмеляват да говорят поза въпроса са прекъсвани, когато наричат проблемите с истинските им имена - „циганска престъпност“

Кой ще пази децата ни от маргиналите, които безчинстват, г-н Митов?

Националната женска организация (НЖО) на ВМРО излезе с гневна позиция и призив към министъра на вътрешните работи Даниел Митов да се намеси и да защити българските деца във все повече нарастващата агресия и етническо напрежение в малките населени места.

Реакцията на формацията е провокирана от вчерашния случай на насилие от страна на малолетни деца срещу техни връстници в градския парк в Ботевград.

"Това напрежение бива отразявано от медиите частично и когато се дава гласност, се държи на „политкоректност“. Хората, които се осмеляват да говорят за въпроса или са грубо прекъсвани, когато наричат проблемите с истинските им имена - а именно „циганска престъпност“, или са недопустимо цензурирани и не се споменава кои са истинските извършители на престъпленията", обобщават картината жените от ВМРО.

Те подчертават, че не искат повече политическо говорене и замитане под килима на реалната ситуация в страната, за която ние от ВМРО говорим от години. Не искат и грешно да се разбира призивът към министъра на вътрешните работи на фона организираните политически атаки към него. Точно обратното.

"Като майки и баби не можем да останем равнодушни към поредната история за брутално отношение на две малолетни циганчета спрямо български деца в центъра на Ботевград и искаме адекватна помощ от органите на реда", уточняват причината на гнева си от НЖО.

Историята стана ясна тази сутрин, след като родителите на бити и унижавани безпричинно и непредизвикано малолетни деца съобщават за случая. Децата стават жертва на две момчета в градския парк на града, както потвърдиха и от полицията, две от децата са откарани в спешното. Според разказа на родителите момчета на 12 и 14 години са били и унижавали в продължение на минути няколко българчета. Преди това подобен инцидент е станал и на друго централно място в града, а оказа се, че агресия е била проявявана и към други деца само преди 10 дни с участието на тези и други лица от цигански произход.

Това не само е скандално. Недопустимо е! Родителите с основание се притесняват, че може този случай да бъде потулен, както е ставало с много други, не само там, но и в много други населени места.

Настояваме министър Даниел Митов да чуе призива на тези хора и да изпрати постоянно подкрепление на полицията в града. Да, сега там има жандармерия заради друго напрежение отново с етнически характер, но разбираме, че и това не е достатъчно. Нека държавата да си влезе в правомощията и започне проверка по махалите. Проверката да е семейство по семейство и да стане ясно за какво се използват помощите за отглеждане на деца. Да се проверят и всички останали социални помощи, които се насочват целево основно към „социално слаби ромски семейства“, плащани от данъците на честно работещите хора. Това са пари, които могат да се пренасочат в подкрепа на органите на реда за по-голям контрол, отправят призив жените от ВМРО.

Те дават и пример със скорошни цигански прояви в страната, извадени на показ от зам.-председателя на ВМРО и общински съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера:

„В РУ – Бяла е образувано досъдебно производство за хулиганство след масово сбиване между два рода от ромски произход в село Дряновец.“; "Бой между две фамилии в Ихтиман, млад мъж е ранен.“; Двама мародери с каруца задигнаха товара от запалилите се цистерни край село Пясъчево и нападнаха полицаите, които ги преследваха. Стигна се до това криминалист да простреля със стоппатрон един от тях в крака, след като преди това бе произвел изстрел във въздуха. Наглата кражба станала вчера около 23 ч. Двамата мъже от махалата в Гълъбово отишли с каруцата си и почнали да крадат товара на влаковите композиции.“; фотографът Динко Георгиев от Генерал Тошево е убитият след направена съседска забележка... Това е малка част от хрониката, която ни залива ден след ден“.

Само преди дни той направи анализ, като заяви, че е пределно ясно, че местните районни управления на МВР или не могат, или не искат да наложат ред. Причините са комплексни и понякога са заложени далеч в областния град или чак в столицата.

Ето, оказа се напълно прав, за пореден път!

Контрера обърна внимание, че трябва жандармерията да бъде вкарана в употреба не само да пази събори и платени протести, организирани от русофили или розови либерали – двете страни на една и съща антибългарска пропаганда.

Поради всичко изложено до тук НЖО на ВМРО отново призовава висшето ръководство на полицията да се заеме и да направи анализ на огнищата на етническа/циганска престъпност, и да изпрати там части на жандармерията, за да успокои хората и да създаде ред в циганските махали, категорични са още жените от ВМРО в своята позиция.