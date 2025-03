Марко Рубио обяви, че посланикът на ЮАР вече не е добре дошъл в САЩ

Американският държавен секретар Марко Рубио съобщи, че южноафриканският посланик повече не е добре дошъл в САЩ, съобщиха агенциите.

"Нямаме какво повече да обсъждаме с него, така че той представлява ПЕРСОНА НОН ГРАТА (главните букви са на Рубио - бел. ред.)", написа ръководителят на американската дипломация в "X", без да споменава причината. В поста си обаче той е сложил линк към статия в консервативното издание "Брайтбарт", която цитира посланикът на ЮАР в САЩ Ембрахим Расул да казва, че "Доналд Тръмп е начело на глобалното движение за превъзходство на бялата раса".

South Africa's Ambassador to the United States is no longer welcome in our great country.



Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates America and hates @POTUS.



We have nothing to discuss with him and so he is considered PERSONA NON GRATA.https://t.co/mnUnwGOQdx