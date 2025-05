Марк Карни каза, че Канада не се продава, а Тръмп - „никога не казвай никога“ (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп започна днес първата си среща с канадския министър-председател Марк Карни и обеща да повдигне „трудни въпроси“, които разделят двете страни, откакто Тръмп наложи мита, съобщи Ройтерс.

Срещата им започна с усмивки и ръкостискане въпреки желанието на Тръмп да превърне Канада в 51-вия щат на САЩ - перспектива, която охлади двустранните отношения. Темата бързо излезе на дневен ред, докато двамата отговаряха на въпросите на репортерите.

„Няма да обсъждаме това, освен ако някой не иска да го обсъжда“, каза Тръмп. „Това наистина ще бъде един прекрасен брак.“

Карни категорично отхвърли идеята.

„Тя не се продава, няма да се продава - никога“, каза той на Тръмп в Овалния кабинет.

„Никога не казвай никога, никога не казвай никога“, отговори Тръмп.

