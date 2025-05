„Dark Еagle“: Новото хиперзвуково оръжие на САЩ разтърсва глобалното равновесие (ВИДЕО)

През последните няколко години хиперзвуковите ракети се превърнаха в новата авангардна военна технология, като всички основни играчи: Китай, Русия и Съединените щати, инвестират сериозно в тяхното проектиране и разработване. Докато повечето примери за тези оръжия са варианти, изстрелвани от въздуха, като руската Х-47М2 „Хинзал“ , която се използва в Украйна, американската армия работи върху наземно базирано хиперзвуково оръжие с голям обсег (LHRW), пише The National Interest.

Преди две седмици армията официално обозначи тази система като „Dark Eagle“, приблизително по същото време, когато беше извършено друго успешно тестово изстрелване от космическата станция Кейп Канаверал. Това бележи поредния успешен тест. Миналата година, при тестово изстрелване в Кауай, Хавай, ракетата измина над 2000 мили и кацна близо до Маршаловите острови. Миналия декември в Кейп Канаверал армията извърши тестово изстрелване от транспортна установка-монтираща ракета-носител (Transporter-Erector Launcher), базирана на превозно средство платформа за изстрелване на LHRW.

„Хиперзвуковите оръжия ще усложнят изчисленията на решенията на противниците, засилвайки възпирането“, каза висшият служител, изпълняващ задълженията на помощник-секретар на армията по придобиванията, логистиката и технологиите. „Тяхната скорост, точност и гъвкавост отговарят на новото ѝ популярно име „Dark Eagle“.

Батерията LHRW се състои от няколко камиона и ремаркета, всяко от които превозва по две ракети, заедно с командно превозно средство. Самите ракети са изградени от Common Hypersonic Glide Bodies (C-HGB), изстрелвани от ракетни ускорители с твърдо гориво.

След като ракетата достигне подходящата височина и въздушна скорост, ускорителят се отделя от C-HRB, който се спуска с Мах 5,0 (пъти скоростта на звука) към целта. C-HGB е в процес на разработка от известно време, като ВМС на САЩ ръководят усилията, започващи през 2018 г. Службата за бързи способности и критични технологии на армията допринесе за работата, тъй като армията експериментира с хиперзвукови технологии от 2010-те години.

Въпреки че системата е проектирана за армията , Военноморските сили са участвали активно в разработването на общ корпус, който могат да закупят за разполагане на кораби и подводници. В допълнение към C-HGB, Военноморските сили поеха водеща роля в разработването на ракетния двигател на твърдо гориво и ускорителя на втория етап. Тези системи бяха успешно тествани през 2020 и 2021 г., проправяйки пътя за по-сериозните тестови изстрелвания през последните години.

След успешното завършване на последните тестове, армията е планирала да разположи първата батарея от LHRW до края на финансовата 2025 година. В момента батарея Bravo, 5-ти батальон, 3-та полева артилерия вече работи с технологията и миналата година участва в учението Resolute Hunter 24-2 във военноморската авиобаза Фалън. Въпреки че точното разполагане на батареята LHRW не е финализирано, вероятно тя ще бъде назначена в Индо-Тихоокеанския регион с 1-ва многодоменна оперативна група в съвместната база Луис-Маккорд във Вашингтон.

За автора: Мая Карлин

Мая Карлин , автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest, е анализатор в Центъра за политика на сигурност и бивш стипендиант на Anna Sobol Levy в IDC Herzliya в Израел. Тя е публикувала статии в много издания, включително The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Можете да я следите в Twitter: @MayaCarlin. Карлин има над 1000 публикувани статии през последните няколко години по различни въпроси, свързани с отбраната.