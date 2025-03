Марк Рюте: Продължаваме да работим в подкрепа на стабилността на Западните Балкани

Толкова е важно да продължаваме да работим заедно в подкрепа на стабилността на Западните Балкани, включително и чрез партньорството на НАТО със Сърбия. Александър, очаквам Ви на посещение в Брюксел много скоро. Това написа в социалната мрежа Х генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Марк Рюте написа още, че е разговорът с Вучич е бил добър.

Good call with President Vučić @avucic

It’s so important that we continue to work together to support stability across the Western Balkans - including through NATO’s partnership with Serbia. Aleksandar, I look forward to hosting you in Brussels very soon!