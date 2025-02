Масов хаос: Говорят оцелелите от самолетната катастрофа в Торонто (ВИДЕО)

Седейки на десетия ред на полет 4819 на Delta от Минеаполис Джон Нелсън можеше да види снега пред прозорците, докато самолетът се спускаше през поривистите ветрове при последния си подход към международното летище Пиърсън в Торонто.

Нелсън не беше особено обезпокоен от грубото каране. В края на краищата, много от 76-те пътници на борда бяха, като него, свикнали с трудните кацания в Торонто в средата на февруари. В някакъв момент от последните мигове преди колесникът му да се удари в асфалта обаче, самолетът преживява нещо неочаквано.

„Докато се спусках, забелязах, че ветровете бяха супер поривисти“, разказва той пред CNN. „Снегът се беше навял над пистите. Така че кацането беше рутинно, но беше забележимо, че пистите бяха в някакво странно състояние. Когато се ударихме, беше супер силно, ударихме се в земята и самолетът тръгна настрани и вярвам, че се подхлъзнахме на една страна и след това се преобърнахме по гръб.”

Clearist footage showing the crash moment of Delta - Endevoir Air CRJ-900 Flight DL4819 from Minneapolis (MSP) to Toronto (YYZ) with registration N932XJ.

