МВнР към българите в размирния LA: Спазвайте полицейския час, носете документите си за самоличност!

Ситуационният център на Министерството на външните работи отправи важни препоръки към българите в Лос Анжелис и тръгналите към американския щат Калифорния наши сънародници.

От външното ни ведомство предупреждават, че спазването на въведения извънреден полицейски час в централната част на града и инструкциите на местните власти е абсолютно задължително, като горещо препоръчват на българските граждани да носят в себе си документите си за самоличност.

Съобщението на Ситуационния център на МВнР

МВнР информира, че във връзка с протестните действия, от вечерта на 10.06.2025 г., в центъра на гр. Лос Анджелис (downtown Los Angeles) е в сила извънреден полицейски час /от 20:00 ч. вечерта до 6:00 ч. сутринта/, като се очаква мярката да остане в сила през следващите няколко дни. Полицейският час обхваща малка, но критична зона в центъра на града - приблизително между магистралите I-5, I-110 и I-10.

Спазването на полицейския час и инструкциите на местните власти е задължително! Препоръчваме на българските граждани да носят в себе си документите си за самоличност!

При нужда от съдействие българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис на следните телефонни номера: +1 310 478 6700 и дежурен телефон в извънработно време: +1 310 437 3606. Сигнали могат да се подават и на имейл адрес: [email protected].

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616 или на имейл адрес: [email protected].

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo.

