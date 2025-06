Военни, хаос, палежи и безредици: МВнР с важни съвети към българите в Лос Анджелис

Ситуационният център на Министерството на външните работи публикува конкретни указания към българите в Лос Анжелис, както и на тръгналите към американския щат Калифорния на фона на продължаващите палежи и безредици. От външното ни ведомство казаха на сънародниците ни да избягват: центъра на гр. Лос Анджелис (Downtown LA) – Федералната сграда в гр. Лос Анджелис (Alameda St., Temple St., Aliso St.), Westlake District – в близост до складовите зони и магазини, Paramount, Compton, както и автомагистрала 101 (101 Freeway) – в района на централните части на Лос Анджелис.

"Труд news" припомня, че вечерта на 6 юни в град Парамаунт, южно от Лос Анджелис, избухнаха безредици след антиимигрантски акции, по време на които бяха задържани десетки хора. Стигна се до сблъсъци между протестиращи срещу акциите и служители на реда. На 7 юни безредиците продължиха. Протестиращите хвърляха камъни по превозните средства на граничния патрул. В отговор служителите на реда използваха гумени куршуми. Тръмп обяви, че изпраща 2000 войници от Националната гвардия в Лос Анджелис. Администрацията на президента на САЩ подчерта, че смята атаките срещу служители на реда, участващи в борбата с нелегалните имигранти, за неприемливи. Губернаторът на Калифорния от своя страна апелира за ненасилие и подчерта, че правоохранителните органи на щата могат сами да се справят със ситуацията.

Съобщението на Ситуационният център на МВнР:

МВнР съветва българските граждани, намиращи се временно или постоянно на територията на гр. Лос Анджелис, Калифорния, да се въздържат от пътуване в районите с масирани струпвания на протестиращи и засилено присъствие на полицейски и военни служители, както следва:

1. Център на гр. Лос Анджелис (Downtown LA) – Федералната сграда в гр. Лос Анджелис (Alameda St., Temple St., Aliso St.)

2. Westlake District – в близост до складовите зони и магазини

3. Paramount

4. Compton

5. Автомагистрала 101 (101 Freeway) – в района на централните части на гр. Лос Анджелис

