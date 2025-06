Лос Анджелис въведе полицейски час

Кметът на Лос Анджелис Карън Бас обяви въвеждането на полицейски час в центъра на града във връзка с продължаващите протести и безредици, съобщава Reuters.

„Налагам полицейски час в центъра на Лос Анджелис, за да спра вандализма и грабежите. Ако не живеете или не работите в центъра на Лос Анджелис, избягвайте района. Органите на реда ще арестуват тези, които нарушават полицейския час“, каза тя на пресконференция.

Карън Бас уточни, че ограниченията ще влязат в сила във вторник в 20:00 часа местно време и ще останат в сила до 06:00 часа сряда.

„Според нашите планове, полицейският час от 20:00 до 06:00 часа ще бъде в сила няколко дни“, отбеляза Бас.

BREAKING 🚨 Los Angeles Mayor Karen Bass has issued a Curfew from 8pm to 6am calling it a "local emergency" saying there is so much looting



pic.twitter.com/LF1Gip97EN