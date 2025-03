Желанието на европейските политици да разположат военен контингент в Украйна като т. нар. „миротворци“ би било равносилно на война между Русия и Северноатлантическия алианс. Това каза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев , коментирайки съответните изявления на европейски политици.

„Макрон и Стармър се правят на глупаци. Отново и отново им се повтаря, че миротворците в Украйна не трябва да са от страни от НАТО. Но не, ще изпратим десетки хиляди“, написа Медведев в социалната мрежа X.

Macron and Starmer are playing dumb. Time and again they are told that peacekeepers must be from non-NATO states. No, we will send tens of thousands – just lay it out – you want to give military aid to the neo-Nazis in Kiev. That means war with NATO. Consult with Trump, scumbags.