Международен фестивал представя културата на Волжка България, Средиземноморието и Балканите

Автор: Даниела Фархи, "Труд news", Варна
България
Председателката на сдружение "Волжки българи" Алфия Димитрова представи акценти от програмата на предстоящия фестивал на традиционните храни.

Два дни готвачи ще майсторят старинни блюда, ще има концерти и семейни народни игри

Международен фестивал на традиционните храни ще събере край Варна представители на различни народи и етноси, които ще покажат своята култура и традиции, съобщи Алфия Димитрова, председател на сдружение „Волжки българи“, което за пети пореден път организира проявата. Досега тя се е провеждала в София, а на 30 и 31 август неин домакин ще е Исторически парк. 

В двата дни ще бъдат представени национални ястия от италианската, испанската, турската кухня, както и предавани от векове рецепти на волжките българи. Такива блюда ще покажат и власите рудари. „Храната е дух, който предава традициите, а столицата на Татарстан - Казан, е официално призната като гастрономическа столица на Русия. Визитната й картичка е десертът чак-чак, който се приготвя още от IX век и се приема като символ на гостоприемството“, обясни Димитрова. Ястието ще приготви шеф Албина Фасхеева от Казан, която е член на Гилдията на готвачите в Република Татарстан и съвместно с български колеги подготвя проект за взаимна промоция на българската и татарска национални кухни. Посетителите ще могат да опитат от нейния очкочмак - печено маслено тесто с плънка от ситно нарязани телешко месо, картофи и лук, както, и от семейното блюдо зур белиш - голям пирог с плънка от телешко, кокоше или гъше месо. Ще бъде организиран и майсторски клас за желаещите да се научат да приготвят интересните ястия, както и шоу на испански майстор готвачи.

На фестивала ще бъде почетен и празникът на плодородието Сабантуй, който волжките българи отбелязват от векове. За малките и големи посетители се предвидени различни работилници, спортни надпревари и семейни народни игри като надбягване с чували, тичане с кобилици с кофи вода или с яйце в устата. Победителите ще получат вкусни награди, анонсира Димитрова. В програмата е включена и концертна част, в която ще гостуват изпълнители от различни етноси, както и от Германия и Италия.

Още от (България)

Най-четени

Мнения