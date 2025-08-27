Международен фестивал представя културата на Волжка България, Средиземноморието и Балканите

Два дни готвачи ще майсторят старинни блюда, ще има концерти и семейни народни игри

Международен фестивал на традиционните храни ще събере край Варна представители на различни народи и етноси, които ще покажат своята култура и традиции, съобщи Алфия Димитрова, председател на сдружение „Волжки българи“, което за пети пореден път организира проявата. Досега тя се е провеждала в София, а на 30 и 31 август неин домакин ще е Исторически парк.

В двата дни ще бъдат представени национални ястия от италианската, испанската, турската кухня, както и предавани от векове рецепти на волжките българи. Такива блюда ще покажат и власите рудари. „Храната е дух, който предава традициите, а столицата на Татарстан - Казан, е официално призната като гастрономическа столица на Русия. Визитната й картичка е десертът чак-чак, който се приготвя още от IX век и се приема като символ на гостоприемството“, обясни Димитрова. Ястието ще приготви шеф Албина Фасхеева от Казан, която е член на Гилдията на готвачите в Република Татарстан и съвместно с български колеги подготвя проект за взаимна промоция на българската и татарска национални кухни. Посетителите ще могат да опитат от нейния очкочмак - печено маслено тесто с плънка от ситно нарязани телешко месо, картофи и лук, както, и от семейното блюдо зур белиш - голям пирог с плънка от телешко, кокоше или гъше месо. Ще бъде организиран и майсторски клас за желаещите да се научат да приготвят интересните ястия, както и шоу на испански майстор готвачи.

На фестивала ще бъде почетен и празникът на плодородието Сабантуй, който волжките българи отбелязват от векове. За малките и големи посетители се предвидени различни работилници, спортни надпревари и семейни народни игри като надбягване с чували, тичане с кобилици с кофи вода или с яйце в устата. Победителите ще получат вкусни награди, анонсира Димитрова. В програмата е включена и концертна част, в която ще гостуват изпълнители от различни етноси, както и от Германия и Италия.