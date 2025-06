Може ли скокът на поръчките на пица край Пентагона да предскаже, че предстои нова глобална криза?

Иран беше изненадан, когато Израел атакува миналата седмица, опустошавайки ядрени обекти и убивайки военни лидери.

Една група интернет детективи обаче смята, че са забелязали предупредителните знаци дни по-рано - като са проследили бизнеса на пицариите в близост до Пентагона.

В нощта на израелската бомбардировка в четвъртък, за която Белият дом знаеше предварително, “Pentagon Pizza Report” отбеляза, че има скок в поръчките в District Pizza Palace - заведение за бързо хранене на два километра от Пентагона.

В 19:00 часа вашингтонско време, около час преди началото на бомбардировките, групата съобщи на своите 100 000 последователи за „ОГРОМЕН скок в активността“.

As of 6:59pm ET nearly all pizza establishments nearby the Pentagon have experienced a HUGE surge in activity. pic.twitter.com/ZUfvQ1JBYM