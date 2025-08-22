МОН публикува отговорите от днешната матура от БЕЛ

Зрелостниците писаха за „Силата да прощаваш“ по Яворов

"Драмата на раздвоението" по стихотворението на Пейо Яворов "Две души" бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41 задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература. Това съобщиха от Министерството на образуванието и науката.

Избралите есе писаха по темата "Силата да прощаваш".

5763 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в близо 260 училища в страната.

На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплома за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Максималният брой точки от изпита е 100. В Просветното министерство е постъпила информация за 7 анулирани работи заради опит за преписване в Разлог, Бургас, Лом, Бобов дол, село Самуил, Бяла и Стара Загора.

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

В понеделник ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия.

