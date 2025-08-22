МОН публикува отговорите от днешната матура от БЕЛ

"Драмата на раздвоението" по стихотворението на Пейо Яворов "Две души" бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41 задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература. Това съобщиха от Министерството на образуванието и науката.
Избралите есе писаха по темата "Силата да прощаваш".
5763 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в близо 260 училища в страната.
На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплома за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.
Максималният брой точки от изпита е 100. В Просветното министерство е постъпила информация за 7 анулирани работи заради опит за преписване в Разлог, Бургас, Лом, Бобов дол, село Самуил, Бяла и Стара Загора.
Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.
В понеделник ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия.
