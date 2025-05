Мощна експлозия разтърси химически завод в Китай (ВИДЕО)

Мощна експлозия разтърси химически завод в китайската провинция Шандонг. Най-малко петима са загинали, 19 ранени, и шестима са в неизвестност, пише Associated press.

Компанията е собственост на Shandong Youdao Chemical, която е най-големият производител в света на пестицида хлорпирифос. След експлозията, струи сив и оранжев дим се издигнаха във въздуха, достигайки височина над сто метра.

Причините за бедствието се разследват. Улиците са осеяни със счупени стъкла и отломки от сгради.

В Shandong Youdao Chemical работят 300-500 души. Компанията произвежда пестициди и други химикали в обем около 11 хиляди тона продукти годишно.

MASSIVE EXPLOSION AT CHEMICAL PLANT IN EASTERN CHINA: A huge explosion struck the Gaomi Youdao Chemical Co. plant in Shandong province around noon today, sending thick black smoke plumes into the air and shattering windows at buildings over two miles away. The blast was strong… pic.twitter.com/dR2aj1A1vg