Мощно земетресение в Протока Дрейк, обявиха опасност от цунами

Мощно земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер е регистрирано малко преди 13:00 ч. UTC (16.00 ч. българско време) в Протока Дрейк, съобщи Американската геоложка служба.

Епицентърът е бил на дълбочина 10 километра и на около 219 километра южно от Ушуая, Аржентина.

САЩ предупредиха, че крайбрежието на Чили е изложено на риск от „опасни“ вълни цунами. Американските центрове за предупреждение за цунами заявиха в предупреждението си, че тези вълни са възможни в рамките на 300 километра от епицентъра.

В предупреждението се казва, че цунами може да достигне Пуерто Уилямс в Чили приблизително в 18:55 ч. UTC (17:55 ч. българско време).

🇦🇷🇨🇱BREAKING: HUGE 7.4 EARTHQUAKE NEAR ARGENTINA TRIGGERS TSUNAMI ALERT



A massive 7.4 magnitude earthquake hit near the Drake Passage, close to the southern tip of Argentina early today, shaking the region and setting off tsunami warnings along parts of the Chilean coast.… https://t.co/qu8qQ1vWu5 pic.twitter.com/Zc1uJwrNZy